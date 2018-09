"No podem curar, però sí modular la malaltia"

Daniel Rodríguez

Cap de la Unitat de Demència del CST i coordinador assistencial de l´Hospital Sant Llàtzer

Quins senyals ens poden fer pensar que algú té Alzheimer?

Quan apareixen els primers símptomes és característic que no sigui l´afectat qui se n´adoni, sinó les persones que conviuen amb ell, en percebre que comet errades en coses que abans feia bé; veuen que comença a tenir oblits, que no recorda les visites al metge, no sap gestionar rebuts o utilitzar aparells electrodomèstics que abans feia servir... Si això passa, no s´ha de pensar que és cosa de l´edat, sinó anar al metge i mirar-ho.

Per què és important diagnosticar l´Alzheimer en fase inicial?

Una detecció de la malaltia a l´inici dels símptomes implica, primer, que el mateix pacient entengui què li està passant i pugui planificar la seva vida mentre estigui en condicions de fer-ho. Penso que això és molt important. A més, amb un diagnòstic precoç, pots introduir mesures que pugin modular la progressió de la malaltia.

Com quines?

Una bona estimulació cognitiva, o fins i tot un programa d´activitat física. S´ha demostrat que practicar exercici aeròbic d´una forma regular, com nedar o caminar, a més de seguir una dieta mediterrània, és positiu per als afectats.

En l´Alzheimer, les proteïnes poden començar a acumular-se al cervell molt anys abans que apareguin els primers símptomes de la malaltia. Hi ha alguna prova per saber si una persona està en aquesta fase preclínica?

En els últims anys s´han desenvolupat una sèrie de biomarcadors que, ja siguin per imatge o analítiques, intenten mesurar la quantitat d´aquestes proteïnes o el mal que fan al cervell. Però aquestes proves encara estan en una fase inicial i, més que per diagnosticar la malaltia quan encara no hi ha símptomes, s´usen per a investigació, per conèixer l´Alzheimer.

No es recomanen per a la població en general?

No s´aconsellen per a la població en general, llevat d´algun cas molt concret de persona jove que pugui tenir antecedents de familiars amb Alzheimer.

Quines eines tenen vostès, els metges, per fer front a una alteració incurable com l´Alzheimer?

No podem curar la malaltia, però sí tractar de modular-la. D´una banda, amb mesures no farmacològiques d´estimulació cognitiva o psicoestimulació integral que en retardi la progressió. I per altra banda tenim fàrmacs, amb una eficàcia modesta, que en modulen o controlen els símptomes per una temporada, en alguns casos.

Les cèl·lules mare són l´esperança per a la curació de l´Alzheimer?

Són una línia d´investigació. Les cel·lules mare són pluripotencials. Això vol dir que es poden transformar en qualsevol altra cèl·lula. La idea és veure si les cèl·lules que han mort per l´Alzheimer es poden reemplaçar per cèl·lules mare que es transformin i les substitueixin. Però això que sobre el paper sembla senzill, a la pràctica, no és tan fàcil, ni de bon tros, i de fet en aquest camp encara no s´han aconseguit els resultats que serien desitjables.