L'inici pot ser 20 anys abans que hi hagi símptomes

Una part destacable dels esforços d´investigació sobre l´Alzheimer se centren a estudiar la fase preclínica de la malaltia. I és que l´Alzheimer pot començar, en la persona que n´acaba estant afectada, fins a dues dècades abans que se´n manifestin els primer símptomes, segons assenyalen des de la Fundació Pasqual Maragall.

Aquesta entitat, amb seu a Barcelona, centra precisament una part important de la seva feina en saber què ocorre al cervell durant aquests 20 anys anteriors a què l´Alzheimer comenci a donar signes evidents tant per a l´afectat com per als seus familiars.

Treballs de memòria

Quan els símptomes ja apareixen, hi ha certs tractaments no farmacològics a l´abast dels pacients. Un d´ells es treballar la "reminiscència" (una teràpia per activar el passat personal des de diferents experiències, com poden ser olors, sorolls, imatges...). Una altra opció és dur a terme una estimulació i una teràpia cognitives per mantenir les capacitats mentals.

Els afectats també poden fer activitats ocupacionals (ballar, cuinar, manualitats) que tinguin una finalitat. Alhora, practicar exercici físic serà bo per evitar la pèrdua de força i massa muscular. L´atenció psicològica també pot ser bona per al malalt i el seu entorn.