Comença la temporada del bolet

Gràcies a les pluges d´aquest estiu, i en concret, les dels últims dies, a alguns boscos de Catalunya ja es poden trobar bolets. Ja fa uns quants dies que els boletaires han sortit en busca dels primers fongs comestibles, uns productes amb els que grans i petits gaudeixen tant a l´hora de recollir en sortides a la muntanya com a la taula, gràcies a la seva qualitat gastronòmica.

A Catalunya hi ha identificades unes 1.500 espècies de bolets, que es divideixen en comestibles i tòxics. Entre els primers podem destacar pel seu interès culinari el rossinyol, el camagroc, la trompeta de la mort, la llenega, el fredolic, el xampinyó, l´ou de reig, el pinetó, el rovelló i el cep.

Els bolets són ingredients imprescindibles en la preparació de molts dels nostres plats; en alguns en són el component principal o, fins i tot, l´únic. On se n´acostuma a servir més és als entrants, en plats com sopes, amanides, arrossos, pasta, truites i remenats, però també en guisats, sobretot per acompanyar carns de caça.

Aquest consum ha originat un comerç important, tant de bolets que creixen espontàniament en els boscos, quan n´és la temporada, com dels cultivats.

Propietats nutricionals

Segons s´explica a a la pàgina de la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona, els bolets són un aliment amb un baix contingut calòric. Des del punt de vista nutricional són molt semblants a les verdures, ja que contenen molta aigua (90%), una baixa proporció d´hidrats de carboni (4%), fibra (2%), molt poca proteïna (2%) i molt poc greix. Quant a minerals, destaca el seu contingut en iode, indispensable per al funcionament de la tiroides; en fòsfor, per reforçar l´estructura dels ossos; i en potassi, necessari per a l´activitat muscular. Entre les vitamines que aporten destaquen les vitamines del grup B, com la B2 i la B3, que intervenen en processos de metabolisme cel·lular, la vitamina A, essencial per a la visió, i l´ergosterol, una substància vegetal que, en el ronyó, es transforma en vitamina D.

El consum de bolets és molt antic i se´n té constància des de l´antiga Grècia, Roma i també a l´edat mitjana. A l´actualitat els bolets formen part de la nostra tradició. Podem consumir-los fora de temporada si els guardem dessecats, congelats, en conserva o en pols i cuinar-los en multitud de presentacions: a la brasa, a l´estofat, en truita, en pur, en sopa... Sigui com sigui són un regal per al paladar.

Activitats a Terrassa

En aquest sentit, cal destacar que a Terrassa cada mes de novembre es presenta la campanya "Tardor de Caça i Bolets a Terrassa", amb la qual es pretén acostar als ciutadans i els visitants al món dels bolets i la gastronomia típica de la tardor. Aquesta campanya acostuma a incloure la Fira del bolet (que es celebra al costat del Mercat del Triomf), les Jornades Gastronòmiques de la Caça i els Bolets, excursions i rutes pel Parc Natural de Sant Llorenç i la Campanya de la Tardor de Caça i Bolets als mercats. Una oportunitat per conèixer de prop aquests fongs amb cap i peus que creixen a la tardor a la vora dels arbres (sempre que les condicions atmosfèriques siguin les adients) i que esdevenen una matèria prima amb mil i una possibilitats gastronòmiques.