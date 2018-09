Alguns consells per als cuidadors

El Departament de Salut de la Generalitat ofereix una sèrie de recomanacions per a les persones que s´encarreguen de cuidar malalts d´Alzheimer.

En primer lloc aconsellen no alterar la rutina del malalt i també comprovar si pren la medicació d´una forma correcta. A més de respectar els seus gustos i costums.

Salut també recomana als cuidadors que, allà on visquin amb el malalt, hi hagi una bona il·luminació dels espais, tant durant el dia com durant la nit.

En el cas que sigui necessari, convé tranquil·litzar la persona amb Alzheimer mitjançant el contacte físic, sempre que no l´interpreti com un gest dominant. Cal evitar enfrontaments.

Un altre dels consells és distreure la persona perquè centri l´atenció en temes reals, i mantenir sempre la calma i la serenitat per ajudar que no es posi nerviosa. Un altre suggeriment és que el cuidador adeqüi el seu nivell de llenguatge a les noves i constants limitacions que la malaltia va imposant durant el seu progrés.

Alhora és una bona idea intentar ser receptius davant dels intents de comunicació del malalt, a més de no tractar de combatre les al·lucinacions o deliris que, en fases avançades de la malaltia, aquest pugui tenir. En aquest sentit convé anar al metge per tractar de reduir, a través de la medicació, aquestes al·lucionacions o idees delirants si persisteixen, o si són molt greus.

El Departament de Salut també aconsella realitzar revisions de les capacitats visuals i auditives del malalt. I, per damunt de tot, la recomanació més important que dona Salut és que el cuidador, en la mesura del possible, tingui cura d´ell mateix.