¿Tendrá esta edición de "OT" el mismo éxito que la anterior?

El regreso a la pantalla del talent show musical "Operación Triunfo" ya tiene fecha. El próximo miércoles, 19 de septiembre, el programa de Gestmusic Endemol dará inicio a una nueva edición, que emitirá La1 de RTVE desde el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa. Los castings de esta edición se han retransmitido a través de las redes sociales y la web del programa y muchos de los fans del concurso ya tienen favorito. Aún así será difícil repetir el rotundo éxito que cosechó "OT 2017", que se convirtió en el programa revelación de la temporada pasada. El certamen se estrenó líder de audiencia, cosechando un 19 por ciento de cuota de pantalla en "prime time" y arrasó en la gala final con un 30,8 por ciento de cuota, con una media de casi cuatro millones de espectadores. En los tres meses y medio que duró el concurso hubo 375 millones de visualizaciones de contenido oficial del programa en YouTube y 85 millones de visualizaciones del canal 24 horas, que llegó a tener picos de más de 300.000 personas conectadas al mismo tiempo. En Twitter, fue trending topic día tras día.

Noemí Carrillo Plaza

Psicóloga, 33 años

"Yo creo que no. La edición anterior fue un boom porque hacía muchos años desde el último "OT". Las primeras ediciones siempre tienen mucho éxito y las otras no tanto. Yo seguí la primera edición de "Operación Triunfo" pero esta última, no. Seguro que habrá concursantes que canten muy bien pero no sé si tendrán lo necesario para triunfar."

Emma Moreno Carreras

Estudiante de enfermería, 18 años

"Yo pienso que no. El año pasado hubo mucha gente que siguió el programa y creo que ninguna otra edición tendrá tanto seguimiento. Hay gente que ha seguido los castings de "OT 2018" por las redes y ya tiene favorito pero a lo mejor después hay algún concursante que les sorprende. A lo mejor la gente espera una Aitana, una Amaia, un Alfred, un Cepeda y un Roi y a no ser que sea un grupo muy bueno, el programa no tendrá tanta tirada."

Marina Corpas Catejero

Auxiliar de enfermería, 19 años

"Después del salseo Aiteda y Almaia... yo creo que no. Supongo que el nivel de los concursantes será alto pero creo que no habrá tantos espectadores. Me ha perecido bien que este año se haya podido seguir los castings por redes sociales. De este modo, el apoyo a los aspirantes ha empezado antes del concurso. De todos modos, yo no voy a ver el programa."

Raquel Arilla Peralta

Estudiante de enfermería, 20 años

"Confío en que sí pero las expectativas están muy altas. El año pasado, los concursantes entraron sin saber qué iba a pasar pero los de este año tienen mucha más información. No sé que pasará pero yo voy a seguir el programa y mis compañeras de piso también."

Paula Neila Aranda

Estudiante, 20 años

"Creo que no. El año pasado hubo un boom porque el formato volvía a las pantallas. Creo que esta edición tendrá bastante audiencia pero no tanta como el año pasado. Está bien que este año hayan retransmitido los castings por las redes sociales. De este modo, los seguidores de "OT" podrán ver la evolución de los concursantes des del casting hasta su salida del programa. Yo seguí un poco la edición del año pasado y tengo previsto seguir la que empieza dentro de unos días."

David Vega Fontquerna

Estudiante de cine, 19 años

"Yo creo que sí. El año pasado fue un éxito. Este año hay el morbo de saber quien será el representante de Eurovisión y si habrá nuevas parejas como Amaia y Alfred. Creo que los concursantes tendrán un nivel similar al de los del año pasado. Me parece muy bien que los castings se hayan podido seguir por redes. "OT" se ha reinventado muy bien. Las redes le han dado vida."

Josep Plana Riu

Estudiante de ingeniería aeronáutica, 20 años

"Creo que no. El año pasado fue la vuelta a los orígenes. Este año creo que perderá un poco la gracia. Seguirá teniendo interés pero no tanto."

Marc Andrés Carcasona

Estudiante de ingeniería aeronáutica, 19 años

"Creo que no. El año pasado volvía el programa e hicieron un gran cambio con respecto a las ediciones anteriores pero creo que ya hemos visto todo lo que podían ofrecer. No creo que puedan ofrecer nada nuevo, por lo que creo que "OT 2018" tendrá la misma tirada que "OT 2017" o menos. Aún así, creo que habrá concursantes con mucho talento. De hecho, creo que el programa es una muy buena oportunidad para descubrir a gente con un gran potencial. El año pasado seguí el programa pero este año aún no lo sé."

Marta Rodríguez Palau

Estudiante de psicología, 22 años

"Creo que no. Pienso que la última edición tuvo tanto éxito porque veníamos de un parón muy largo sin "OT" pero ahora ya está. El año pasado supieron escoger a un grupo que diera lo que el público quería pero este año no sé si será así o no."

Lidia Llordés Ortega

Estudiante, 18 años

"Pienso que no. La gente ya se ha creado unas expectativas, compararán esta edición con la anterior y a lo mejor no les satisface. Por otro lado, me parece bien que hayan retransmitido los castings por redes, así no es todo sorpresa. Mi hermana es súper fan y lo ha estado siguiendo todo. El año pasado me enganché hacia el final y terminé súper viciada. Este año no tengo previsto seguir el programa pero seguro que me engancho."

Ainhoa Sánchez Urrestarazu

Estudiante de grado superior, 18 años

"El mismo, no. Esta última edición ha tenido mucho éxito. Todos los concursantes han conseguido mucha fama, cosa que no había pasado en ediciones anteriores. No creo que con "OT 2018" pasé lo mismo que con "OT 2017" aunque supongo que los concursantes tendrán nivel."

Sílvia Martínez Gámez

Estudiante de enfermería, 18 años

"Muchos comprarán esta edición con la anterior y habrá críticas pero creo que el programa tendrá éxito porque es un formato que funciona. Aun así, puede que los concursantes no sean tan naturales como los de "OT 2017", que estén más pendientes de las cámaras y de lo que puedan opinar los espectadores."