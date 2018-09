Gran apagón por la tormenta

El cielo se tornó negro y rugió en truenos tremebundos. Lo surcaban relámpagos inusuales. Y a eso de las 6.30 de la tarde, descargó un aguacero que duró unos minutos pero provocó decenas de incidencias en Terrassa y su comarca, con un apagón masivo. Hasta las ocho de la tarde, sólo los bomberos habían recibido una veintena de alertas, la mayoría por árboles derribados. Muchos avisos procedieron de Can Jofresa. Un árbol se desplomó en la C-16. Hubo comunicaciones también desde Can Parellada, Els Bellots y Segle XX. Cayeron tejadillos y toldos y en Viladecavalls, un muro. Según Protección Civil, Endesa comunicó un apagón eléctrico que afectó a 6.715 abonados egarenses. Tenía previsto restablecer el servicio a las once de la noche.