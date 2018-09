Una barbacoa, posible origen de un incendio de vegetación en Can Carbonell

Un incendio, posiblemente causado por una barbacoa, quemó unos ochenta metros cuadrados de matorral el martes por la tarde en las inmediaciones de la masía de Can Carbonell. El incendio fue detectado a las 5.15. El sistema de emergencias 112 informó a la Policía Municipal: alguien había visto una columna de humo que parecía proceder de la zona de Can Candi o las proximidades del Parc Audiovisual de Catalunya. Las primeras informaciones apuntaban a la posibilidad de que el fuego se hubiese registrado en el edificio, pero ese extremo quedó pronto descartado. Dos dotaciones de bomberos trabajaron una hora y media en la extinción del fuego de vegetación, localizado en un barranco. Al parecer, según las primeras informaciones, el incendio se originó por las brasas de una barbacoa. Varias unidades de la Policía Municipal se presentaron en Can Carbonell.