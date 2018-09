Vuelta al cole con normalidad

Alumnos en la entrada de la Escola Marià Galí, en Can Boada.

Alumnos en la entrada de la Escola Marià Galí, en Can Boada. Nebridi Aróztegui

Más de 31 mi alumnos han estrenado hoy un nuevo curso escolar en la ciudad. La vuelta al cole se ha hecho con normalidad, según ha valorado el alcalde Alfredo Vega durante su visita a la Escola Marià Galí de Can Boada. A ello ha contribuido el dispositivo especial de un centenar de agentes municipales que han velado por la seguridad y la protección en los accesos a los centros educativos. El nuevo curso viene marcado un año más por el incremento en la secundaria, que en Terrassa es de quinientos alumnos más. Para ello, el departamento ha ampliado la oferta de plazas en institutos públicos y concertados. Arranca el nuevo instituto Jaume Cabré en Sant Pere Nord con dos líneas de ESO, mientras que los institutos Can Roca y Mont Perdut y la concertada Petit Estel-La Nova aumentan una línea también de ESO. A pesar de estas medidas, Vega asegura que "no hay un equilibrio entre oferta y demanda" y que "el curso empieza con aulas de secundaria saturadas". También sigue reclamando medidas para revertir la segregación escolar.