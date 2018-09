Vecinos de varios barrios de Terrassa, sin luz

La lluvia ha provocado que en algunos puntos de Terrassa no haya luz. Así, en los barrios de Egara y Can Palet, y parece que también en Ca n'Anglada y Can Parellada, hay zonas sin luz. Así, Emergències Terrassa indica que Endesa ha comunicado que hay 6715 abonados afectados en Egara y Can Palet, y que probablemente hasta las 23 horas no se podrá restablecer el suministro.