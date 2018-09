Torra pide "valentía" a Sánchez y afirma que irá "hasta el final"

El presidente del Govern, Quim Torra, pidió ayer "valentía" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que preste atención al "grito democrático" que se escuchó en la avenida Diagonal y aseguró que la marcha soberanista que se inicia ahora "no tiene freno". Y añadió que las entidades soberanistas "tienen todo el derecho del mundo" de pedir a los políticos que vayan hasta el final: "Y es lo que haremos", añadió. "Que el señor Pedro Sánchez tenga la valentía de escuchar el grito democrático, pacífico y no violento de los catalanes. Y esta es la marcha que empezamos: una marcha que no tiene freno, hasta el final, con todas las consecuencias", apuntó. En este sentido, se preguntó "si es lo mismo que gobierne Mariano Rajoy o que gobierne Pedro Sánchez" y exclamó: "Por favor, apliquemos la máxima inteligencia política".

Demandas

Quim Torra se mostró "extraordinariamente satisfecho" por la manifestación que, a su entender, evidencia que "no puede ser que en el 2018 hayan presos políticos y exiliados".

Además, pidió la "solidaridad" de los españoles, a quienes instó a "apoderarse de su soberanía", para que ayuden a forzar que el Gobierno español "escuche" las demandas "democráticas y pacíficas" de la sociedad catalana.

El president se comprometió a "construir la república" catalana, aunque dijo que hay que ser "conscientes de que eso requerirá un gran sacrificio".

Sobre las palabras de Borrell afirmando que "personalmente preferiría que (los presos del procés) estuvieran en libertad condicional", Torra le retó a "tener el valor" de ir al Congreso y promover una "moción" en ese sentido.