Gingivitis, el mal de les genives

Les genives compleixen un paper important en el suport de les nostres dents. La seva funció és la de protegir la unió de la dent amb l´ós i la d´encaixar les arrels amb la mandíbula. Una geniva té un aspecte saludable quan presenta un color rosa corall i una textura puntejada. Quan la geniva emmalalteix aquest color rosa es torna vermell i, fins i tot, morat. Si a més a més es detecta inflamació i sagnat és molt possible que ens trobem davant d´un problema de gingivitis.

Aquesta malaltia dental, que afecta al 90% de la població adulta, és la infecció e inflamació de les estructures que envolten la dent, és a dir, les genives, els lligaments periodontals i els ossos de suport de les dents.

L´origen del trastorn

Una de les principals causes d´aquest problema dental és la formació de dipòsits de placa que acaben irritant les genives. També influeixen els problemes de posició dentaria, com l´apinyament, els canvis hormonals, l´embaràs, alguns medicaments (com ara els fàrmacs que s´utilitzen en el tractament de l´epilèpsia, la diabetis, les reconstruccions dentaries i les restauracions protèsiques. Altres factors que influeixen són el tabac, la mala higiene, el dèficit de Vitamina C i el component genètic.

En cas de notar alguna molèstia és important visitar un professional. El dentista realitzarà un diagnòstic i descartarà altres malalties amb símptomes similars.

Com tractar el problema?

La gingivitis és un trastorn fàcil de tractar i té un bon pronòstic si es segueixen les pautes correctes. Com expliquen els especialistes de la clínica Parc del Nord el tractament habitual és una higiene bucal especialitzada que recomana un periodoncista. A més a més, el pacient haurà de seguir unes pautes d´higiene a casa, netejant-se correctament amb raspall, fil dental i raspalls interproximals.

Si l´origen del problema és una posició de les dents defectuosa s´haurà de corregir aquesta alineació dental per mitjà d´un tractament d´ortodòncia. D´aquesta manera el pacient tornarà a tenir les genives sanes i haurà acabat amb la seva predisposició a patir una gingivitis.

Si la causa són els canvis hormonals durant l´embaràs o pels efectes de medicaments és important que el periodoncista dugui a terme un seguiment periòdic de les genives per a que la gingivitis estigui sota control i no arribi a convertir-se en periodontitis. Aquesta malaltia, molt més greu, provoca la pèrdua d´estructura òssia i deixa les peces dentals sense suport. En les seves primeres fases la periodontitis es pot tractar amb una neteja dental i de les genives a més de amb antibiòtics. Si l´afecció és més avançada pot ser necessària la realització de cirurgia oral.