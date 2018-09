¿Cómo vería que el Girona-Barça se jugara en Miami?

El Girona-Barça de La Liga Santander que debe disputarse el fin de semana del 26 y 27 de enero de 2019 está generando mucha controversia. El partido ha sido seleccionado para jugarse en Estados Unidos, concretamente en el Hard Rock Stadium de Miami. La AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y buena parte de los aficionados del Girona han dado la espalda a la iniciativa y el club gerundense no lo veía claro pero este jueves publicó un comunicado confirmando que ha aceptado la propuesta y que está trabajando conjuntamente con el Barça y La Liga para realizar el partido en Estados Unidos, buscando la mejor alternativa para el socio del conjunto gerundense. El presidente de La Liga, Javier Tebas, recordó este mismo jueves que para la disputa del Girona-Barça en Miami tienen que pedir permisos a la federación española, la federación americana, la CONCACAF y el CSD y que aún no los han pedido porque quieren primero arreglar el tema de aficionados y jugadores. "Tengo la esperanza de que la Federación no ponga pegas a este proyecto de jugar en Estados Unidos", dijo Tebas.

Rober Escribano Sánchez

Comercial, 48 años

"No lo vería bien. A los socios del Girona les gusta ver a su equipo en su estadio y que equipos como el Barça vayan a su campo. Me parecería mejor que fuera un Real Madrid-Barça, que es un partido más internacional. Si el Girona-Barça se juega en Miami creo que deberían pagar el viaje a los socios. Me parecería bien que a los abonados que no quisieran ir se les devolviera una parte del coste del abono. Yo creo que acabarán jugando en Miami."

Francesc Gómez Rué

Jubilado, 69 años

"A mi me da igual. Prefiero que se juegue en Montilivi pero si juegan allí no me importa. Si el partido se juega en Miami, los socios deberían poder viajar y ver el partido en el estado gratis. También creo que a los abonados que no quieran ir les deberían devolver la parte correspondiente del abono. Yo creo que al final jugarán en Estados Unidos."

Lluís Sol Roma

Jubilado, 66 años

"Yo lo vería bien. Creo que para los clubs puede ser rentable. Además, habría una proyección internacional que puede ser bastante interesante. A lo mejor deberían organizar los viajes para los socios y que una parte la pagara el club o La Liga. Yo, si tuviera la oportunidad, iría a ver el partido. Yo creo que acabarán jugando el Girona-Barça en Miami. Es más, creo que cada vez habrá más partidos de La Liga que se jueguen en Estados Unidos."

Marta Lloveras Diego

Recepcionista, 39 años

"A mi me da igual. No tengo ningún inconveniente. Si se tienen que desplazar y jugar el partido allí, que lo hagan. Entiendo, pero, que puede ser un problema para los aficionados de aquí. Desplazarse hasta Miami es complicado; es un coste importante. Supongo que quien pueda, hará el viaje."

Bárbara Aguilera Serradilla

Ama de casa, 33 años

"A mi me parecería mal. Los aficionados están aquí y la liga es de aquí, por lo que el partido debería jugarse aquí. Supongo que el presidente de La Liga quiere que se juegue en Estados Unidos por un tema de dinero. Si no dan el viaje gratis, no creo que compense ir a Miami a ver el partido. Yo creo que acabarán jugando en Montilivi pero nunca se sabe, no las tengo todas."

Rosa Maria López López

Enfermera, 38 años

"No me parecería bien. Viajar a los Estados Unidos costaría mucho dinero a un club como el Girona. Además, privaría a mucha gente de poder ver el partido en el campo. No todos los aficionados pueden ir a Miami. Creo que en Girona podría ir mucha más gente. Si acaban jugando en Miami, deberían dar ciertas facilidades a los socios. A los abonados que no quieran ir, se les debería compensar o a lo mejor les deberían permitir dejar el carnet a alguien que pudiese y quisiese ir a Miami."

Fernando Fontán Sunyer

Abogado, 56 años

"A mi me parecería bien. Creo que sería una buena manera de proyectar la imagen de los clubs y de la competición a nivel internacional y generar ganancias. Si tuviese la oportunidad, yo iría a ver el partido a Miami. Creo que deberían dar ciertas facilidades económicas a los aficionados para pagar el transporte y la estancia. A lo abonados que no quisieran o no pudieran ir se les tendría que compensar de alguna manera. Yo estoy seguro de que el Girona-Barça se jugará en Miami."

Josep Lluís Prada Arnaldo

Jubilado, 63 años

"Me parecería muy mal. Este partido tiene que ser una oportunidad para que el Girona llene su campo. Los socios del club gerundense tienen ganas de ver un partido como éste en su estadio. Dicen que les pagarían el viaje y les darían facilidades para la estancia pero ya veremos si lo hacen o no. Yo creo que a los socios se les debería pagar el viaje y una estancia de tres días."

Juan José Toda Salcedo

Jubilado, 83 años

"Si solo es un partido, no me parece mal. Es una forma de promocionar La Liga, Catalunya y España. Pero si empiezan a jugar cada vez más partidos fuera, los aficionados de aquí ya no podrán ir a verlos en el campo. Yo creo que deberían dar alguna facilidad a los socios, con precios especiales o lo que consideren oportuno. Si el socio está esperando que llegue un partido bonito como éste y después juegan fuera..."

Luigi Gambocci

Estudiante de programación, 19 años

"Creo que jugar este partido en Miami le daría una importancia mucho mayor que si se juega aquí. Creo que podrían hacer alguna cosa para que los aficionados puedan viajar de forma más fácil a Miami, como organizar ciertos vuelos solo para los aficionados pero creo que el viaje deberían pagarlo ellos. A mi me gustaría mucho que jugasen en Estados Unidos pero creo que acabarán cediendo a las peticiones de los aficionados y jugarán en Girona."

Joaquim Gonzálvez Ferreres

Trabajador de un almacén farmacéutico, 60 años

"Yo creo que no es normal. A la gente del Girona le gusta ver el Barça en su estadio. Esto suele pasar tan solo una vez al año y que ahora vayan a Estados Unidos a jugar... Poca gente podrá ir."

Antoni Sanjuan Bernat

Jubilado, 66 años

"No me gustaría. Un Girona-Barça tiene que jugarse aquí. No creo que haga falta ir tan lejos a jugarlo. Si acaban jugando allí, creo que deberían dar ciertas facilidades a los socios para que pudieran conseguir un viaje muy asequible."