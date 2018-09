Ciutadans anuncia una moción "de respeto a la convivencia"

El grupo municipal de Ciutadans ha anunciado la presentación de una moción "de condena de la violencia y de respeto a la convivencia" que espera llevar a debate en junta de portavoces. La formación naranja estrena el curso político retando "a los partidos separatistas" que "no quisieron condenar la violencia en el Parlament. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo en Terrassa", apunta el portavoz municipal Javier González.

Ciutadans no oculta su voluntad de llevar al terreno de la política local la polémica de las últimas semanas sobre los lazos amarillos y los incidentes provocados por la campaña emprendida por Cs, a la que se ha sumado el PP, para arrancarlos.

La moción hace una "condena de todos los actos bandálicos contra sedes de partidos políticos, de los insultos, amenazas, agresiones o asedio contra grupos e individuos, entre ellos muchos cargos electos, que menudean en Catalunya". El documento rechaza también "los actos bandálicos y violentos que se han producido en concentraciones y manifestaciones celebradas en los últimos meses en Catalunya" y considera "inadmisibles" las declaraciones de persona non grata "a quien piensa diferente y al que actúa en cumplimiento de sus funciones".