Seguretat alimentària: 72 hores per al consum

La llet crua de vaca necessita un tractament específic abans de prendre-la. Per a Victòria Castell, cap del servei de planificació, auditoria i avaluació del risc (un servei sobre seguretat alimentària del Departament de Salut?), el principal requeriment és que cal bullir la llet crua abans de beure´ns-la. "Amb una vegada que bulli n´hi ha prou", especifica.

"Un cop que es refredi, convé posar la llet a la nevera, a una temperatura que no sigui superior als 4 graus centígrads", afegeix. "Cal mantenir la llet tapada per evitar que agafi les olors d´altres aliments i consumir-la abans de 72 hores."

Una altra opció és congelar la llet crua de vaca. "En aquest cas també l´hem de bullir abans de posar-la al congelador, perquè la congelació no mata els possibles bacteris que pugui tenir la llet", adverteix. "Congelada, pot durar setmanes."

A banda, l´experta en seguretat alimentària indica que, a l´hora de descongelar la llet, "convé ficar-la primer a la nevera, com faríem amb qualsevol altre aliment, per no trencar la cadena del fred". Castell apunta que, un cop descongelada, de vegades podem notar que la textura de la llet ha canviat una mica, de manera que "pot ser lleugerament més granulosa".

L´especialista també es refereix a la precaucions que cal seguir si comprem llet crua en màquines expenedores. "L´operador de la màquina ens pot facilitar l´ampolla per a la llet, però també pot ser que l´hàgim de dur de casa; si aquest és el cas, el recipient on posem la llet haurà d´estar ben net; a més haurà de ser un contenidor només per a aliments."

Castell recorda que tan sols es permetrà la venda de llet crua "en explotacions ramaderes determinades, que compleixin garanties estrictes de sanitat microbiològica del producte". I que nens, embarassades, gent gran i persones amb immunitat baixa són més susceptibles de patir infeccions alimentàries.