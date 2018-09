Les propietats i beneficis de l'alvocat

En poc temps, l´alvocat ha passat de ser una fruita exòtica i desconeguda a una de les més desitjades a casa nostra, sobretot per les seves propietats nutricionals i per la seva versatilitat a la cuina. Es pot utilitzar en amanides, entrepans i altres preparacions, com el guacamole mexicà, els batuts o els gelats. Es pot menjar sol sense amanir, o amanint-lo amb oli i sal o bé amb sal i suc de llimona. Alguns vegans l´empren en substitució de la mantega, per al pa, en pastissos, etcètera. Un sabor exquisit i suau a avellana i una consistència tendra i cremosa permeten la seva combinació amb qualsevol aliment. L´arbre que dóna aquest fruit rep el mateix nom (alvocat). És de fulla perenne i procedeix originàriament de les zones tropicals i subtropicals centreamericanes. Pot arribar a fer 20 metres d´alçada.

La fruita té forma de pera. La seva pell és verda, el to i la textura canvien d´unes varietats a unes altres. Té una polpa cremosa i de color verd que recobreix una gran llavor marró no comestible.

Un aliment molt saludable

Menjar un alvocat almenys una vegada al dia és una via saludable per mantenir el colesterol dolent sota control. Ho assegura una investigació publicada al Journal of the American Heart Association. Els investigadors afirmen que en les dietes per tenir cura del cor s´haurien de substituir els àcids grassos saturats, presents en moltes dietes, pels insaturats de l´alvocat. Aquesta fruita, però, té altres beneficis per a la salut. Controla la pressió arterial, conté propietats antiinflamatòries, regula els nivells de sucre a la sang, redueix el risc d´accidents cerebrovasculars, protegeix contra el càncer, és un bon mètode antienvelliment, augmenta l´absorció de nutrients i cuida de la pell.

L´alvocat conté magnesi i potassi. Aquests elements afavoreixen el bon funcionament del sistema nerviós i muscular i són de gran importància per al sistema immunològic. També són importants per a la salut de l´intestí prim i per evitar la retenció de líquids.

És un bon antioxidant pel seu contingut en vitamines C i E, que, a més, resulten fonamentals per als nivells neurològics de l´organisme i per a la salut cardiovascular. També és beneficiós per a la salut dels ossos gràcies al seu contingut en vitamina D. En ser ric en fibra ajuda l´organisme a sadollar la gana, evitar el restrenyiment i regular els nivells de glucosa.

Conservació

Es considera que un alvocat és madur i apte per al consum si en sacsejar-lo es nota que l´os de l´interior es mou o cedeix lleument en pressionar amb els nostres dits. Si el que es desitja és que maduri abans, es pot embolicar en paper de diari acompanyat de fruita (com una poma o un plàtan) i la seva maduració es reduirà a 2 o 3 dies. Una altra forma de maduració és la de deixar el fruit lluny de la llum directa i amb una temperatura que oscil·li entre els 18 i els 24ºC.

Si el que es desitja és conservar un alvocat ja tallat, llavors es recomana cobrir les parts exposades amb suc de llimona o llima. Si només es consumeix la meitat de l´alvocat, es pot conservar l´altra meitat per a l´endemà deixant l´os del seu interior i ruixant-lo amb els sucs que comentàvem. Si el que es vol és prevenir la maduració, es recomana introduir l´alvocat verd a la nevera i refrigerar-lo a una temperatura d´entre 4ºC i 6ºC.