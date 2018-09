¿Cómo vería poner fin al cambio de horario?

La Comisión Europea (CE) propondrá poner fin al cambio al horario de invierno en la UE tras analizar los resultados de una consulta pública en la que "millones" de ciudadanos pidieron mantener el horario de verano todo el año. "Millones de ciudadanos han dicho que ya no quieren seguir cambiando los relojes. La CE hará lo que piden", indicó este viernes el presidente de la institución, Jean-Claude Juncker, a través del perfil de Twitter de una de sus portavoces, Mina Andreeva, quien agregó que la Comisión presentará una propuesta legislativa al respecto. Andreeva se hizo eco de unas declaraciones del político luxemburgués a la televisión pública alemana ZDF, en las que señaló que defenderá ante la CE la eliminación del cambio de horario. Esta propuesta deberá ser valorada por el Parlamento Europeo y aprobada por el Consejo Europeo, ya que son los Estados, en última instancia, los que tienen la potestad para poner en marcha un cambio de estas características. El paso del horario de verano a invierno se produce cada año el último fin de semana de octubre.

Òscar Carrasco Trias

Consultor, 47 años

"Yo creo que deberíamos mantener el cambio de horario porque estamos en una sociedad muy productiva y tenemos que aprovechar la luz natural al máximo. Nos fastidia que en invierno a las cinco ya esté oscuro pero deberíamos ir a dormir más temprano. Creo que la propuesta no saldrá adelante pero se hablará mucho de ello. La industria y la producción es esencial y aunque el cambio a lo mejor no sea lo más cómodo para los ciudadanos creo que a nivel de producción es beneficioso."

Mari Carmen Muñoz Cano

Ama de casa, 52 años

"Yo no tengo una opinión clara sobre esta cuestión pero he escuchado que algunos decían que sería mejor que cambiar de hora dos veces al año ya que el cambio de horario afecta a algunas personas. Hay gente a la que le cuesta adaptarse, sobre todo a niños y a personas mayores. Hace tiempo que se habla de ello. A lo mejor ahora será la definitiva. Yo prefiero el horario de verano al de invierno porque el día se alarga más aunque no sé si es más positivo que el de invierno o no."

Marisol Marín Orte

Procuradora, 63 años

"Me parecería excelente. Yo creo que no ganamos nada cambiando el horario; es más, creo que puede causar trastornos a nivel psicológico o de salud. Yo no le veo ninguna ventaja. Espero que la propuesta salga adelante. Yo prefiero el horario de verano porque por la tarde es más claro y puedes aprovechar más el día."

Esteve Cardellach López

Profesor, 69 años

"Me parecería perfecto. El cambio de horario trastorna mi bioritmo; es molesto. No creo que esté demostrado que con el cambio de horario ahorremos energía, como dicen algunos. Hace unos años a lo mejor sí que era así pero ahora no creo que sea una razón suficiente como para que haya esta modificación horaria. Yo prefiero el horario de invierno porque por la mañana hay más luz natural."

Carme Cortés Duarte

Camarera, 48 años

"Supongo que si lo proponen es porque puede ser bueno para nosotros pero yo creo que es mejor mantener el cambio de horario. Hace muchos años que lo hacemos. Para mi no supone ningún problema. El primer día a lo mejor es un poco raro pero después ya te adaptas. Yo creo que la propuesta no saldrá adelante."

María José Ponce Lifante

Camarera, 44 años

"Yo soy una chica de costumbres y me gustaría seguir igual. Creo que con el cambio de horario se aprovechan más las horas de luz natural. Aun así, creo que la propuesta saldrá adelante. Si no hay más remedio yo preferiría que nos quedáramos con el horario de verano ya que es más amplio."

Nuria Torres Villarroya

Jubilada, 65 años

"A mi me parecería bien. Considero que esto se hizo en su día y se experimentó con esto pero a mi juicio no creo que sirva para nada. Yo creo que la propuesta saldrá adelante. Yo preferiría quedarme con el horario de verano porque se alarga más el día."

Keli Martini

Artesana, 41 años

"Me parecería estupendo. El cambio de horario afecta a nuestro reloj biológico. Yo estoy totalmente a favor de que quede un solo horario fijo. Esto de ir cambiando es muy estresante. Espero que la propuesta salga adelante. Yo prefiero el horario de invierno al de verano. pero habría que analizar cual es mejor."

Isabel Gallardo Martínez

Vendedora, 44 años

"A mi me parecería muy bien. Considero que los cambios de horario son algo artificial. A mi y a otra gente, el cambio de horario nos afecta. No creo que sea malo para la salud como para coger una enfermedad pero nos afecta. No creo que tenga mucho sentido ir cambiando de horario. No considero que sea necesario. Si nos los pudiésemos ahorrar sería mejor. A mi me da igual si nos quedamos con el horario de invierno o el de verano pero me gustaría que fuese siempre el mismo."

Pilar Blasco Martínez

Sin empleo, 54 años

"Me parecería estupendo. Creo que es mejor tener siempre el mismo horario e irnos adaptando gradualmente a las horas de sol que no tener que adaptarnos a un cambio de una hora de un día para otro. No sé si la propuesta saldrá adelante o no pero espero que sí. Espero que se imponga el sentido común. A mi me gusta más el horario de invierno."

Néstor Carbaján Denis

Jubilado, 68 años

"Hace tiempo que el cambio de horario viene molestando a mucha gente. Yo no creo que produzca los ahorros energéticos que algunos usan como argumento. Sobre todo en el sur. En la parte norte del continente a lo mejor sí pero en el sur, no. A mi, la propuesta me parece muy bien. Yo creo que saldrá adelante porque la mayoría de europeos han votado a favor de suprimir el cambio de horario y a los gobiernos les interesa tener contentos a los votantes. A mi me gusta más el horario de verano."

Isabel González Gómez

Enfermera, 61 años

"Creo que con el cambio de horario solo ahorramos unos seis euros por familia, que no es mucho. Cambiar de hora dos veces al año acarrea problemas para mucha gente. Hay muchas personas a las que les cuesta adaptarse al cambio, por lo que creo que sería mejor tener siempre el mismo horario. Yo preferiría el horario de verano porque el día se hace más largo; puedes aprovechar más la tarde."