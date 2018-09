Dj, actor y personaje de la noche

"Mira, mi primo", me dijo una noche Jordi Ordoñez, en el cubículo que servía de despacho del Syndicate de la calle de Duero, mostrándome un flyer con una fotografía del film "Nosferatu" de F.W.Murnau. Lucía entonces una imagen, ciertamente. un tanto vampírica, tras la cual uno se sorprendía de encontrarse con una persona de gran afabilidad y amplios intereses musicales y culturales. Syndicate se trasladó en marzo de 1997 a otro local del Passeig del 22 de Juliol, donde pincharon Juan Atkins y Rush, y tras un paréntesis, y ya sin Peter, otro de sus promotores, vivió una última etapa en el antiguo Cannonball. Por aquel entonces Ordoñez comenzó a dedicarse más a su otra faceta,la de actor, "aunque nunca me ha dejado de interesar la música". Technoir, señala, no seguirá la estela de techno minimal de Syndicate, sino que estará más dedicado al synthpop y otras vertientes de la electrónica. Y con la aspiración de programar en vivo "a viejas glorias que han dejado una huella indeleble en la música. Como China Crisis, que ahora dan conciertos acústicos en Almeria para los jubilados ingleses". De ahí lo de "retro future club".