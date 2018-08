Los 9 restaurantes de Cuina Vallès rinden tributo al tomate Montgrí del 1 al 15 de septiembre

Los 9 restaurantes de Cuina Vallès celebran las VIII Jornades Gastronòmiques del Tomàquet Montgrí entre el 1 y el 15 de septiembre. Los chefs de Can Feu y 9 de la Borriana de Sabadell, El Cel de les Oques de Terrassa, Lossum de Sant Quirze del Vallès, Garbí de Castellar del Vallès, Can Vinyers de Matadepera, El Rístol de Viladecavalls, Tast & Gust de Cerdanyola i Can Piqué de Montcada i Reixac han recogido personalmente el tomate en la finca de Can Bros del Parc Agrari de Sabadell, un terreno cultivado por el joven agricultor Lluís Franco. Los 9 restaurantes de Ciuna Vallès incorporan estos días a sus cartas platos con esta preciada hortaliza, caracterizada por "su calidad organoléptica, textura carnosa, gustoso, lleno y dulce, con piel fina, nada ácido y la semilla apenas se nota", afirman. Durante el mes de septiembre, el tomate Montgrí se encuentra en plena temporada y en un momento óptimo de sabor. Concretamente en la ciudad de Terrassa el chef de El Cel de les Oques, Keko Martínez-Anglès, propone en su carta durante las VIII Jornades Gastronòmiques del Tomàquet Montgrí un plato de "bacora (atun blanco) ahumada con ´figaflors" avinagradas y tomate Montgrí".