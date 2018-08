Sant Fèlix: A por la primera torre de vuit malva

"Aunque hemos vuelto hace poco de vacaciones, las tres actuaciones y los ensayos realizados han ido muy bien, la gente está en muy buena forma, y Minyons se encuentra en el mejor momento de la temporada", comenta Arnau Boada, cocap de colla malva, ante el ambicioso programa que llevan hoy a la Diada de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. En este gran evento casteller, en el que cada año actúan las cuatro collas escogidas como las mejores de la temporada anterior, siempre Minyons entre ellas, los malva intentarán el dos de vuit net y el dos de nou amb folre i manilles, "seguros", y el tercer castell sería el tres de nou amb folre i pilar o bien el nou de vuit.

La torre de vuit es un castell inédito en la historia de Minyons, y solo que lo cargaran sería todo un éxito. Se trata de una construcción de gama extra de máxima dificultad, que solo tres colles (precisamente las tres que comparten hoy cartel con los malva en Vilafranca) han conseguido cargar y descargar. En el ensayo de anteayer, la colla consiguió montar la estructura. Pero también en 2016 Minyons lograron descargar la estructura en el ensayo, en una prueba con doble red, y llevado a plaza, en la diada de la colla, el castell se les desmoronó cuando el enxaneta ya "encavalcava". Un intento anterior, igualmente fallido, tuvo lugar en octubre de 2015 en la Diada de Sant Narcís de Girona.

"Los castells de vuit se hacen con folre, y los de nou con folre y manilles. El dos de vuit es suficientemente alto -son muchos pisos- como para que, al realizarlo sin folre, sea un castell muy técnico", señala Boada. Esto es, que el folre que no está hay que suplirlo "con mucha técnica, y ensayando mucho. El tronc ha de ser muy bueno y la pinya debe trabajar muy bien".

El dos de nou amb folre

También el dos de nou amb folre i manilles es un castell de gama extra, aunque no de una dificultad no tan extrema. Ocho colles lo tienen en su haber, entre ellas Minyons, que lo han descargado la friolera de 54 ocasiones a lo largo de su historia, la primera en su Diada de 1996. Este año lo han cargado dos veces, en Festa Major y en les Santes de Mataró, y los ánimos están altos para completarlo hoy. Más teniendo en cuenta que el pasado domingo, en Sitges, los malva descargaron el primer quatre de nou amb folre de la temporada, y que tanto en esta actuación como en la del día anterior en Palau de Plegamans descargaron, en ambas, el tres de nou amb folre.

Minyons de Terrassa será la colla que abrirá plaza en la Diada de Sant Fèlix de este año. El orden de las actuaciones se fijó el lunes por sorteo. Es una circunstancia a la que la colla no otorga mucha importancia. "Tiene un aspecto positivo -estaremos más descansados- y otro negativo -si alguien llega tarde, no podemos esperarlo-. Pero no nos influye demasiado".

Evento: Diada de Sant Fèlix

Colles participantes: Minyons de Terrassa, Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls, y Castellers de Vilafranca.

Fecha: Hoy, 12.15 de la tarde

Lugar: Plaza de la Vila de Vilafranca del Penedès