Cuenta atrás para una Diada histórica

La ANC-Terrassa per la Independència presentó el programa de acciones previstas para la Diada del 11-S, donde se ha convocado un gran acto en Barcelona. Durante la presentación, que tuvo lugar en el Centre Excursionista de Terrassa, el secretario local aprovechó la oportunidad para pedir "unidad y transversalidad para construir estrategias locales para las próximas elecciones municipales. Una unidad y transversalidad necesarias no solo dentro del mundo de los partidos políticos, sino también en el de la ciudadanía que ve en la República los valores de una democracia de calidad y prosperidad social". En el marco del acto se hizo la presentación del lipdub "Tot el Poble Cantarà" protagonizado por muchos ciudadanos de Terrassa y que se puede hallar en el canal oficial de la ANC-Terrassa per la Independència. El acto finalizó con la actuación de Ministrils y un recuerdo para los políticos presos, especialmente para los terrassenses Lluís Puig y Josep Rull.