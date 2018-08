Concierto de Sons dels Temps en el Gran Casino

El XI ciclo Sons dels Temps acoge este jueves un concierto titulado "Le rossignol et la rose" a cargo del reconocido dueto Natalia Labourdette (soprano) y Javier García Verdugo (guitarra). Tendrá lugar a las 8,30 de la tarde en el salón del Gran Casino del Foment de Terrassa, en la calle de la Font Vella, sede actual de la librería Abacus. El dúo ofrecerá un repertorio con obras de J. Dowland, F. Schubert, R. Shumann, J. Brahms, H. Wolf, B. Britten, C. Saint-Saëns y H. Villa-Lobos. El título que da nombre al espectáculo musical es el de una canción de Saint-Saëns romántica y sensible y estará compuesto por una selección de poesías alemanas, españolas, brasileras e inglesas que seguirán el mismo estilo. La voz de Labourdette y la guitarra de García Verdugo sonaran en un edificio de 1920 que corresponde a la última etapa del arquitecto Lluís Muncunill -de quien se celebra el 150 aniversario de su nacimiento- y que fue punto de encuentro para el ocio de la burguesía de principios del siglo XX. El servicio municipal de Cultura complementa el concierto con una visita guiada por el casi centenario de este inmueble clásico-noucentista a las 7,30 de la tarde, una hora antes del concierto.