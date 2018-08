Falsa alarma por un perro atrapado en una ventana en Sant Pere

Bomberos y policías municipales acudieron este jueves pasado por la tarde a un domicilio de la calle de Emili Badiella, en Sant Pere, porque, al parecer, un perro había quedado atrapado en la ventana de una vivienda. Al final, según la policía, no fue necesaria la intervención de los bomberos porque se comprobó que el can podía entrar y salir de la vivienda. La Policía Municipal, no obstante, hará un seguimiento de la situación por si se vuelve a repetir.