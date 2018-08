Cazado al volante cuando no se había sacado nunca el carné

No pudo presentar el carné de conducir porque no lo tenía. No se lo había sacado nunca. Una patrulla de la Policía Municipal ha interceptado el turismo esta pasada madrugada en la carretera de Castellar, cerca de la calle de Cadis (Ègara). Los agentes pidieron al conductor el permiso. No lo tenía. Como comprobaron los guardias en la base de datos, no lo había obtenido nunca. La Policía Municipal ha abierto al conductor diligencias penales como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico. El automóvil carecía de seguro y quedó inmovilizado.