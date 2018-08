Casales de agosto: una salida para 190 niños en toda Terrassa

"¿Eres el alcalde?", pregunta con candidez un niño a Marc Armengol, el teniente de alcalde, pero alcalde en funciones, lo que se dice "accidental", estos días. Marc Armengol ha visitado hoy el casal de Can Tusell para ver de cerca las actividades del casal de agosto organizado por el esplai La Fàbrica. "Bueno, sí, alcalde entre comillas", ha respondido Armengol saliendo al paso de la inquisición infantil, y el niño se ha dado media vuelta, digamos que satisfecho con la contestación.

En Terrassa hay cuatro entidades que desarrollan actividades en agosto para niños bajo el manto municipal. Son 190 infantes los incluidos en este programa en toda Terrassa, 140 derivados por los Servicios Sociales y cincuenta de plazas abiertas. Las plazas de Servicios Sociales están subvencionadas por el Ayuntamiento al cien por cien. De las abiertas al resto de ciudadanos, el Consistorio abona la mitad del coste.

Cincuenta de los beneficiarios de estos casales están en Can Tusell este año, en las actividades del Esplai La Fàbrica. Esta mañana, la lluvia discontinua y su amenaza latente han alterado el plan de la piscina, el previsto para hoy. Cuando ha llegado el teniente de alcalde, los niños estaban en el comedor, porque esa es una de las pretensiones del programa: que los niños vean garantizado, al menos, ese ágape. El edil ha destacado la vertiente social de los casales de verano, un servicio que ha calificado de "necesario" porque ayuda "a familias vulnerables" y también a las que, con menos complejidad estructural, se ven obligadas a dejar a los niños en un esplai o similar durante el mes de agosto. Todas las plazas ofertadas fueron cubiertas.

"¿Habéis ido a la piscina al final?", ha preguntado Armengol a Monset Gómez, directora del casal, a su llegada. "No, por el tiempo", ha contestado ella. Mientras se servían las judías verdes en las mesas, el teniente de alcalde departía con Montse Gómez y luego, con los periodistas. Los casales de agosto, nacidos hace seis años, los prestan en Terrassa el esplai La Fàbrica de Can Tusell, el Grup de Colònies de Ca n'Anglada, el INSOC Guadalhorce y el esplai de Can Parellada.