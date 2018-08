Día gratis, 2x1, bono gratuito...

El colectivo del taxi no ha parado un solo día de pedir disculpas a los usuarios del servicio en Terrassa por una huelga que no convocaron en la ciudad, pero que han secundado convencidos de que la regulación de las VTC es vital para que el lobby de los coches con conductor no acabe con el taxi, disparando precios y precarizando el sector. Ahora, con el servicio restablecido plenamente, los taxistas valoran de qué manera compensar a la ciudadanía de las molestias de los últimos días. Sobre la mesa, propuestas como un día de servicio gratis, un bono gratuito o un 2x1. Una vez se decida, la medida se aplicará en el mes de septiembre. Los taxistas terrassenses se adhirieron a la huelga en la madrugada del lunes. Mantuvieron, eso sí, servicios mínimos gratuitos para urgencias, personas mayores, mujeres embarazadas y ciudadanos con carencias de movilidad. El sector demanda un decreto ley para regular la presencia de vehículos de transporte con conductor (VTC), considerados competencia desleal, y que el tema se transfiera a las comunidades autónomas.