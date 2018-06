Terrasses: del vermut al sopars refrescants a l'aire lliure

Encara que la primavera no sempre és sinònim de sol i bon temps, a jutjar per la setmana de pluges, vent i canvis bruscos de temperatura que hem viscut, la calor sí que ha començat a notar-se i cada cop ve més de gust gaudir dels espais exteriors de bars i restaurants. Som a les portes de l´estiu i carrers i places comencen a omplir-se de terrasses amb un públic que vol gaudir i relaxar-se a l´aire lliure.

Per aquest motiu, els establiments de restauració de la ciutat ja han inaugurat la temporada i treuen taules i cadires al carrer, a les zones habilitades i amb permís municipal. Les terrasses dels bars, restaurants, cafeteries i, fins i tot museus, comencen a cobrar vida pròpia. A part de les tradicionals tapes de l´aperitiu, els establiments de restauració ja estan renovant els seus menús, amb plats més refrescants de cara a l´estiu.

Futbol i festes majors

Qualsevol excusa és bona per a fer una aturada en el camí (com defensa l´anunci de la cervesa) i asseure´s i descansar en bona companyia al voltant d´una taula. La ruta "De Tapa en Tapa", que es celebra fins al proper 17 de juny i en la que participen 62 bars i restaurants de la ciutat és un bon motiu per gaudir de la gastronomia local. Una iniciativa del Gremi d´Hostaleria de Terrassa i Comarca, juntament amb l´empresa Estrella Damm, que cada cop anima més gent a sortir i gaudir dels espais exteriors. També cal recordar que molts barris de la ciutat es troben immersos en les seves festes majors i per aquest motiu els bars i restaurants amplien el seu aforament amb taules i cadires al carrer. Aquest cap de setmana hi haurà celebracions al Poble Nou - Zona Esportiva; Sant Llorenç, Roc Blanc i Montserrat.

El futbol també és un altre dels reclams de molts bars per atraure clients a les terrasses. Per això hi ha establiments que ofereixen les transmissions a l´aire lliure perquè segur que congregaran més aficionats "consumidors". Un bon reclam és el Mundial de Futbol de Rússia que arrenca la propera setmana i els canals de Mediaset (Cuatro i Tele 5) oferiran en obert els 64 partits del campionat. Totes les cites de la selecció espanyola es podran veure per Tele 5 i la resta, els més destacats seran retransmesos per Cuatro.

Tapes d´autor i vermut

Sense dubte les terrasses esdevenen aquests mesos punts de trobada de pares amb els seus fills, grups d´amics, persones solitàries... I les converses es barregen amb les cerveses, els plats d´olives, les begudes refrescants i també les tapes, des de les tradicionals patates braves o les escopinyes, fins a les més elaborades, que aquests dies participen en la ruta "De Tapa en Tapa".

I quan arriba la nit les terrasses s´omplen de bon ambient. Es transformen en espais gastro-nòmics on alguns restaurants ofereixen l´opció de degustar els seus menús o plats elaborats sota l´influx de la lluna, amb unes espelmes i amb una il·luminació especial. Una forma de trobar la tranquil·litat perduda, de relaxar-se amb una bona conversa i de redescobrir l´altra cara de la ciutat.