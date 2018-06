Estrès: la salut dental i els exàmens

En èpoques d´exàmens l´estrès pot passar factura també a la salut bucodental dels joves. Nervis, tensió, pressió per obtenir bones notes, la por a quedar-se en blanc... Escolars i universitaris passen pel mateix procés i acostumen a patir els efectes de la preparació per als exàmens. Uns efectes que poden repercutir en les seves dents, sobretot perquè es tendeix a abandonar els hàbits saludables i per apaivagar els nervis s´adopten altres menys beneficiosos.

Els especialistes en odontologia recorden casos de joves que incrementen en aquests dies el consum d´aliments ensucrats, fumen o s´obliden de la higiene dental. Aquesta tendència fomenta el creixement de les bactèries a la boca. "L´estrès és una resposta automàtica de l´organisme davant situacions que exigeixen més esforç. Està comprovat que no només l´estrès laboral atabala els adults. També la pressió acadèmica pot arribar a afectar la salut dental dels estudiants, siguin nens, adolescents o universitaris", expliquen els especialistes del Centre Parc del Nord de Terrassa.

L´estrès comença a ser una patologia no només de la població adulta sinó que també la pateixen un 8% dels nens i un 20% dels adolescents. Així ho constata la Societat Espanyola d´Estudis d´Ansietat i Estrès. Aquesta setmana, a la secció de salut del diari també hem publicat un altre article destacant que 2 de cada 10 estudiants pateixen ansietat en època d´exàmens. I la selectivitat, que milers d´estudiants catalans hauran de superar aquests dies és encara més motiu de nerviosisme.

Hi ha qui per fer passar millor l´estona davant dels llibres mastega més xiclets, pren més begudes de cola, fuma o, fins i tot, abusa de les cerveses. Descuidar la ingesta d´aliments sans pot incrementar la proliferació de bactèries i promoure l´aparició de malalties de les genives. Així, els odontòlegs es troben a la seva consulta amb més casos d´úlceres, aftes recurrents i generalitzades a la cavitat bucal. Per això aconsellen els seus pacients estudiants que tinguin cura de la seva dieta, evitin l´excés de dolços i s´assegurin d´una aportació vitamínica, sigui amb suplements o consumint més fruites (per berenar) o verdures.

Un altre dels signes evidents de què es pateix una època estressant és amb el desgast de les peces dentals a causa del bruxisme. Aquesta patologia consisteix en prémer la mandíbula d´una manera descontrolada, sobretot a la nit mentre es dorm. El bruxisme afecta el 13% dels adolescents. Per això és important acudir a la consulta d´un odontòleg per tal que avaluï i valori la necessitat d´utilitzar una fèrula de descàrrega.

Si l´estudiant controla l´estrès aconseguirà reduir els mals de cap, les alteracions gastrointestinals, les molèsties musculars o les patologies de les genives.