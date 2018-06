¿Qué le parecen los ministros y ministras de Pedro Sánchez?

Los 17 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez tomaron este jueves posesión de sus cargos con una reivindicación del consenso y la igualdad, y con la intención de potenciar la convivencia en Catalunya.

Después de que el miércoles Sánchez desvelase la lista completa de su Gabinete, la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el resto de ministros prometieron sus cargos ante el Rey. La mayoría lo hizo con una fórmula que estrenó Calvo al prometer guardar el secreto de las deliberaciones del "Consejo de Ministras y Ministros". A ella recurrieron todos los nuevos miembros del Gabinete excepto Dolores Delgado, Josep Borrell, José Luis Ábalos y Nadia Calviño, y todos optaron también por prometer, no jurar, sus cargos, en una ceremonia sin símbolos religiosos.

El nuevo ejecutivo cuenta con once mujeres y seis hombres, además del presidente Pedro Sánchez. Entre ellos hay dos catalanes: Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Meritxell Batet, ministra de Administraciones Públicas.

Òscar Marquina Alòs

Sector textil, 42 años

"Ya veremos como se posicionan en cuanto al tema catalán. Yo les daría un tiempo de margen para ver si son realmente un gobierno del cambio o si siguen con la misma tendencia que el PP. En principio, el cambio de gobierno es positivo, siempre es positivo que el PP no gobierne, pero no sé si las diferencias serán muchas o pocas. Creo que los ministros de este ejecutivo son mucho mejor que los del anterior a nivel técnico pero algunas personas no tienen un perfil suficientemente político como para formar parte de un consejo de ministros."

Anna Vila Capdevila

Asesora internacional, 45 años

"Hay cosas positivas y cosas que no lo son tanto. Lo más positivo, para mi, es que haya tantas mujeres; ya era hora. Sin embargo, hay algunos ministros que no me gustan demasiado como el de Cultura y Deporte, conocido por su faceta de presentador en Telecinco. Me parece poco serio. La selección ha sido un poco cómica pero habrá qué ver cómo lo hace."

Eloi Branzuela Serra

Ingeniero informático, 45 años

"Aún es temprano. Es positivo que haya tantas mujeres pero lo que interesa es lo que hagan. Hay de todo, desde ministros muy radicales con los catalanes hasta ministros poco radicales. A nivel general, falta ver hacia donde apuntan."

Laura Castillo Priego

Carnicera, 42 años

"Es espantoso, empezando por Grande-Marlaska y acabando con Borrell. Para la situación de Catalunya es lo peor de lo peor. En cuanto a política económica también me parece fatal. La ministra de Hacienda viene del ERE de Andalucía y la de Economía ha seguido todas las políticas económicas europeas.El ministro de Cultura y Deporte también es horrible. Lo único que veo positivo es el tema de la paridad."

Xavier Torres Nicolás

Pensionista, 61 años

"Como catalán que aspira a la independencia, creo que debemos darles dos o tres meses para ver qué ideas y actuaciones aplican, sobre todo por lo que respeta a Catalunya. De entrada, hay algunos ministros que no me dan buena espina pero tenemos que darles un poco de margen. En cuanto a las aspiraciones del pueblo catalán, parece que no vamos por el buen camino pero tenemos que esperar. Creo que un alto porcentaje de los ministros son gente preparada. Algunos los han puesto para contentar a ciertos sectores, tendencias y regiones del Estado pero creo que el nivel es superior que el del anterior gobierno."



Marta Sánchez Ugart

Economista, 39 años

"No tengo demasiada esperanza ni en este ni en ningún otro gobierno que pudiera haber en el Estado español pero les doy un voto de confianza a ver si podemos tener un poco de diálogo y podemos hacer algo diferente. Creo que han sido un poco estrategas poniendo a más ministras que ministros y a según qué personas en qué puestos, intentando empezar a gobernar con este voto de confianza. Sea como sea, era importante cambiar de interlocutor. Espero que cambie alguna cosa."



Rosa Maria Mas Font

Ama de casa, 66 años

"Está por ver. Hay muchas dudas e incógnitas. De momento no puedo opinar demasiado. A la mayoría de ministros y ministras no los conozco. Sin embargo, que haya tantas mujeres me parece muy positivo."

Manuel Granados Fernández

Trabajador de un centro de lavado de coches, 63 años

"De momento me parece bien. Siempre que no desvaríen... Lo que he visto muy bien es que haya tantas mujeres. Solo conozco algunos ministros pero los que conozco me parecen bien. Creo que son personas serias."

Hermógenes Diez Gutiérrez

Jubilado, 75 años

"A Margarita Robles la hubiera visto mejor en otro sitio y hay algunos personajes como Borrell o Grande-Marlaska, que me sobran. Además, creo que no habrían podido encontrar a nadie peor para el Ministerio de Cultura. Aún así, visto lo visto, tengo un poco de esperanza. Creo que les interesa que Catalunya empiece a funcionar. En el Cercle d´Economia propusieron un nuevo Estatut con rango de constitución. Visto que lograr la independencia va a ser muy difícil, una cosa así podría estar bien."

Albert Girons Español

Jubilado, 67 años

"Es una composición un poco atrevida. Creo que no contentará a nadie pero a veces las cosas que no contentan a nadie son las que salen mejor. A muchos ministros no los conozco y de los otros tampoco puedo opinar porque no sé como van a resultar. A mi me da igual si hay más hombre o mujeres; lo importante es que lo hagan bien."

Beatriz Jover Moreno

Bibliotecaria, 35 años

"Me parece bastante bien por el tema de la paridad y por el hecho de dar una oportunidad a personas que no están estrechamente relacionadas con la política. Creo que las personas escogidas para liderar los distintos ministerios pueden desarrollar muy bien su tarea. La mayoría conocen bien la materia. Creo que habrá cambios con este nuevo Gobierno."

Dori Ortiz Guimil

Vigilante, 58 años

"Me parece perfecto. Es un buen cambio. Veo bien a las personas que se han escogido para cada ministerio. También me parece perfecto que haya más mujeres que hombres. Necesitamos tiempo; aún no podemos saber como actuará este gobierno. Espero que vaya todo bien. Del Partido Popular no quiero saber nada más."