El nuevo partido de Ballart ya tiene nombre: Tot per Terrassa

Dejó hace unos meses de ser un secreto a voces para convertirse en una certeza de la que sólo faltaba conocer el nombre. Y ayer trascendió: el nuevo partido del exalcalde Jordi Ballart se llama Tot per Terrassa (TxT). Así, sin referencias ideológicas tradicionales, únicamente con sesgo municipalista al modo de las formaciones independientes.

El runrún cobraba forma desde principios de año. Día tras día un comentario sucedía a otro, engordando la posibilidad de que el alcalde saliente, que presentó su dimisión en noviembre pasado y abandonó de manera abrupta su militancia en el PSC, se estuviese moviendo para crear una candidatira municipal propia. "Lo estamos trabajando", apuntó una antigua colaboradora de Ballart a un periodista hace un par de meses. No era aquella una filtración en voz baja: era un paso más en la confirmación de que algo se cocía en serio entre Jordi Ballart Pastor y personas afines a su proyecto.

Falta poco menos de un año para las elecciones municipales. Las formaciones dispuestas a concurrir a los comicios marcan perfil poco a poco. Curiosamente, en los primeros pasos de este proceso preelectoral largo, Ballart aparecía como animador principal: por su pasado, por su carisma, por cómo se fue del Ayuntamiento y rompió el carné de su partido pocos días después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno de Rajoy con el apoyo del PSOE.

Diari de Terrassa informó el 26 de mayo sobre los planes del exedil socialista y sobre las relaciones rotas entre Ballart y los dirigentes del PSC en Terrassa. No hay relación, por ejemplo, con el alcalde Alfredo Vega, al que Ballart llevó de número dos en su lista. Ballart llegó a decir en Radio Star que sentía vergüenza de haber formado parte del equipo de Pere Navarro, su antecesor en el cargo, su valedor. Vega le reprochó la dura crítica.

Decisiones desde aquí

Oficialmente, los integrantes de la formación aún no han asegurado su participación en las elecciones del 2019. Pero el camino ya está allanado para el que fuera alcalde de Terrassa durante cinco años, entre diciembre del 2012 y el turbulento noviembre del 2017. Tot per Terrassa ya ha sido inscrito en el registro de partidos del Ministerio del Interior. La incripción se realizó el 28 de mayo. Tot per Terrassa tiene su dirección oficial, provisional, en la calle de Alcoi, en Sant Pere Nord.

La idea es crear una candidatura "transversal y ciudadana", progresista "y enteramente egarense", con decisiones tomadas desde aquí sin pasar por ningún partido fuera de Terrassa, apuntó ayer Ballart, según la agencia EFE.