Intoxicado al arder un solárium en Can Boada

La cabina de un solárium empezó a echar humo. Se incendió ayer en un centro de estética del barrio de Can Boada y causó una intoxicación a un hombre. Fue una intoxicación leve que no requirió traslado a un hospital.

A las 9.40 de la mañana el paseo del Vint-i-dos de Juliol se llenó de sirenas. Tres dotaciones de Bombers se dirigían hacia el Este por esa vía. También se vio a unidades policiales, y a ambulancias. Los servicios de emergencias habían recibido avisos sobre un incendio en un local ubicado en la calle de Joan d'Àustria. La alerta llegó a los bomberos a las 9.39. Un coche patrulla de la Policía Municipal que se encontraba en la calle de Prat de la Riba activó la sirena.

El incendio se había declarado en la cabina de un solárium en un establecimiento radicado en el número 55 de la calle de Joan d'Àustria, en la manzana de atrás de la plaza de Lluís Companys.

Tres dotaciones de bomberos se presentaron en ese tramo de Can Boada y trabajaron durante una hora, sobre todo en la inspección del centro de estética afectado. Una unidad del SEM atendió a una persona perjudicada por la inhalación de humo. Se trataba de un hombre de 43 años. Su estado no revestía gravedad, en principio, y no fue necesario su traslado a ningún hospital, según informaron fuentes de Bombers. Este cuerpo de emergencia estuvo en la calle de Joan d'Àustria una hora.

Incendio en segle XX

El miércoles por la noche se generó otro incendio en un local. Fue en la calle del Gasòmetre, en Segle XX, donde ardió un cuadro eléctrico a las 11.25 de la noche.

El fuego ya estaba prácticamente apagado cuando llegaron las tres dotaciones de Bombers de la Generalitat desplazadas a la zona, que se emplearon sobre todo en la ventilación del lugar.