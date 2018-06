Cortan un carril de acceso a la C-58 durante seis horas por el accidente de un camión

Un carril de incorporación a la autopista C-58 desde el sector de Can Parellada, a la altura del Carrefour, estuvo cortado ayer durante seis horas debido al espectacular accidente de un camión. No hubo colisión con otro vehículo, ni siquiera un choque contra una valla. Al camión se le desenganchó el remolque, que quedó ladeado en la vía, a las 10.30 de la mañana. La Policía Municipal fue alertada del accidente, que no causó heridos ni daños materiales significativos, pero sí obligó a mantener interrumpido el tráfico en el carril donde tuvo lugar el incidente. El corte de circulación no terminó hasta las 4.30 de la tarde, según el Ayuntamiento; hasta que el remolque pudo ser retirado por una grúa. Sólo entonces quedó expedito el paso en el vial afectado por el desenganche, que no ocasionó pérdida de carga.