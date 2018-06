Per començar

Hi ha algunes suggerències bàsiques que convé tenir en compte si volem iniciar-nos en aquest esport. És molt important, per exemple, triar bé les sabatilles esportives, que convindrà que siguin dures i tenir una sola amb "dents" per assegurar-nos així una bona subjecció a la pista. Serà la manera d´evitar relliscades i eventuals lesions. Dur uns mitjons de cotó permetrà que els nostres peus respirin una mica millor. A més, hem de triar la pala més adient. Si tot just ens iniciem en aquesta disciplina, una bona idea és que la pala sigui rodona, perquè ens resultarà més fàcil de fer servir que si té una forma més de llàgrima. Una altra bona consideració és que, d´entrada, triem una pala de goma dura, ja que podrem controlar millor la velocitat de la bola en colpejar-la. Poc a poc ja anirem millorant la tècnica.