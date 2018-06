Guia bàsica per a iniciats

La paraula "sushi" engloba les diverses variants del plat nipó. N´hi ha moltes i reben noms diferents. Encara no saps quina tastar?

Maki

És un dels més coneguts. En japonès, significa "rotllo" o cinta". L´arròs, les verdures o les fruites queden embolicades dins d´una làmina d´alga marina (nori) de color negre.

Nigiri

En japonès, vol dir "amassar". En aquesta varietat, no hi ha alga, sinó una bola allargada d´arròs i farcida de peix (salmó, tonyina, calamars o, fins i tot, pop). També es pot envoltar una alga "nori".

Uramaki

Resulta ideal per a qui li agradin les unitats grosses. En si, "uramaki" vol dir "del revés". El fet és que la peça no deixa de ser un maki, però recobert d´una capa fina d´arròs. Per damunt, s´hi sol afegir sèsam.

Oshi

Un tipus de sushi rectangular que pot dur peix, alvocat o pernil i es fa amb motlles.