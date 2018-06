Visita enoturística a Raventós d'Alella

Per a dues persones, inclou un recorregut per diferents vinyes per entendre la naturalesa de la zona, visita amb la qual serà més fàcil interpretar després el seus vins, un cop siguem al Celler Raventós d'Alella, a Santa Maria de Martorelles. Es tastaran sis vins. La parella assistent rebrà com a regal una ampolla de vi. La visita dura entre quatre i cinc hores.