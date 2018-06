¿Cómo ve la aprobación de la moción de censura a Rajoy?

Pedro Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por la mañana la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy presentada por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista y con Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno. La votación comenzó a las 11 de la mañana, concluido el periodo de enfriamiento de cinco días previsto en la Constitución desde la presentación en el Registro de la moción de censura, planteada el viernes pasado, después de que se conociese la sentencia del caso Gürtel. La votación fue pública y por llamamiento. Sánchez recibió el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias. Votaron en contra el PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Coalición Canaria se abstuvo. Así, tras 180 síes, 169 noes y 1 abstención, la moción de censura recibió el respaldo del Pleno. Por tanto, se considera que Pedro Sánchez ha sido "investido de la confianza de la Cámara", a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución.

Araceli Gómez Peláez

Abogado, 49 años

"No me lo creo. Parece que alguien ha puesto "seny". Estoy muy contenta de que haya salido adelante. Creo que es mejor que haya triunfado la moción que que Rajoy hubiera dimitido. De esta forma, podremos tener un nuevo gobierno des de ya mismo. No sé si las cosas cambiaran demasiado con Pedro Sánchez de presidente; espero que, como mínimo, sea más dialogante que el gobierno de Rajoy."

Ana María Tortosa

Jubilada, 63 años

"Me parece muy bien. Estoy muy contenta. Rajoy pensaba que era el rey y no es así. Para él, la democracia es un cosa y para mi es otra. Creo que debería haber dimitido. Espero que ahora, las cosas se vayan arreglando poco a poco, con el tiempo. Creo que Pablo Iglesias estará muy encima de Sánchez."

Alicia Joyanes Alcaraz

Mantenimiento, 44 años

"Muy mal. Yo creo que el presidente del Gobierno de España lo tiene que votar el pueblo. Tienen que ser los ciudadanos los que decidan. No me gustan las mociones de censura. Ni esta ni cualquier otra. Me parece muy bien que Rajoy no haya dimitido y haya intentado mantener su puesto hasta el final. No me gusta que Sánchez sea el nuevo presidente. No me convence. Tiene que ser más claro. No puede votar no a los presupuestos y ahora decir que los va a aplicar."

Josep Maria Ortega Segovia

Jubilado, 58 años

"No había más remedio. El PSOE no podría quedarse al margen de la situación. Tenían que hacer algo y lo único que se podía hacer era esto. Que la moción de censura haya salido adelante me parece lo más normal. Aún queda un poco de sentido común. Sin embargo, ahora será una olla de grillos porque todos mirarán por sus intereses. La mayoría de partidos con representación en el Congreso estaban de acuerdo en apartar al PP del gobierno pero no estarán de acuerdo en como tirar la legislatura hacia adelante."



Joana Casas López

Enfermera, 47 años

"No estaba segura de que la moción de censura prosperase. Dependía de los bloques nacionalistas. Estoy encantada de que haya salido adelante. Había una trama de corrupción en todo el PP y este partido tenía que seguir legislando dos años más. Teníamos un gobierno lleno de ladrones. Me alegro que les hayan echado. Aun así, creo que será muy difícil para el PSOE, que tendrá que negociar mucho. Yo no soy ni catalanista ni nacionalista. Yo abogo por un estado federal. Espero que el PSOE recupere esta idea."



Eduard Recasens Martínez

Abogado, 60 años

"Me parece muy mal. El PSOE ha pactado con el partido de ETA y los independentistas, que han dado un golpe de Estado. No creo que Pedro Sánchez tenga el cuajo suficiente para gobernar este pobre país. Vamos a la ruina total. Creo que Rajoy, que no ha sabido controlar el pollo que tenemos con Catalunya, debería de haber dimitido y haber convocado elecciones."

Carles Bórquez González

Sin empleo, 50 años

"Me parece fantástico. No pensaba que la moción de censura pudiera salir adelante. Estoy contento de que Rajoy y el PP ya no estén en el gobierno pero el PSOE no me convence. Hay que recordar que pactaron el 155. Espero que las cosas cambien. Rajoy debería haber dimitido hace mucho tiempo."

Montse Carrasco Sánchez

Enfermera, 48 años

"Me parece muy bien. Estaba muy en contra de lo que estaba pasando en el país, con el tema de la corrupción. Ahora tenemos una oportunidad para un cambio, para que mejore la situación social de mucha gente. No confío en que la situación se pueda arreglar demasiado pero haber echado al PP ya es algo positivo. Creo que Rajoy debería haber dimitido después de la sentencia del caso Gürtel. En otro país europeo habría sido así."

Maria Torres Torres

Administrativa, 57 años

"Me parece correcto. Creo que es lo que tenía que ocurrir. Rajoy tendría que haber dimitido. Se ha visto una falta de principios muy grande con esta gente; no se inmutan por nada. Nos conviene una época de cambios. Creo que las cosas irán cambiando poco a poco; tiene que ser así."

Maria Carme Bosch Muntal

Costurera y planchadora, 52 años

"Yo miro por el bien de Catalunya. Estamos en una situación inaguantable. Tenemos a varias personas que están en la cárcel de forma injusta. El partido que ha ganado la moción de censura no es el que yo hubiera votado pero entiendo que era una de las vías más factibles para echar a Rajoy. No sé qué pasará a partir de ahora. Ojalá sea un cambio positivo para Catalunya."

María José Martín Martín

Psicóloga, 62 años

"Me parece muy bien. Han tenido una buena idea. Estoy encantada de que los partidos independentistas la hayan apoyado. Era la única manera de echar este gobierno fachista. Creo que es mejor lo que ha pasado que no que Rajoy hubiera dimitido. Si él hubiera dimitido, hubieran puesto a Soraya y habría sido más de lo mismo. Confío que con el nuevo gobierno haya diálogo."

Francesc Ginés Castellet

Operario, 43 años

"Es una buena oportunidad para la situación de Catalunya, para avanzar hacia una mejora de las relaciones y para poder mirar con un poco más de optimismo la situación de los presos políticos. Espero que las cosas cambien con Pedro Sánchez. Con el PP no se podía hablar de nada. Creo que ha sido positivo que Rajoy no haya dimitido y que la moción de censura haya prosperado."