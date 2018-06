Quatre lots de productes Skeyndor

La prestigiosa marca de cosmètics Skeyndor ofereix dos lots de la línia Eternal i dos més de Global Lift. El cofre Eternal és un regenerador d'acció global per a un tractament antiedat perdurable en el temps. Està format per una crema antiedat, un oli reparador nocturn i un sèrum intensiu antiarrugues. El cofre Global Lift ofereix productes dissenyats a partir de la tecnologia Progen-in, que actua com un lífting. El componen una crema i un elixir de redefinició de rostre i coll i un descongestiu per al contorn d'ulls.