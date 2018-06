Diari de Terrassa premia els seus lectors amb el Gran Sorteig d'Estiu

Amb l'estiu a tocar, Diari de Terrassa vol celebrar la seva arribada amb els seus lectors oferint-los la possibilitat de participar en el Gran Sorteig d'Estiu, una iniciativa que, amb molta il·lusió, porta a terme per primera vegada el rotatiu.

En total, s'ofereixen sis productes i propostes, sent la promoció estrella un pernil de gla de Guijuelo proporcionat per la tenda a Terrassa de la cadena de pernileries Enrique Tomás (carrer de la Font Vella, 69) i valorat en 600 euros.

Una visita enoturística per a dues persones a Raventós d'Alella; un bo Beauty Oquo per a una persona a l'Hotel Don Cándido (Rambleta del Pare Alegre, 98) per relaxar-se i posar-se ben guapa/o; quatre lots de productes Skeyndor per a la cura de la pell; un sopar per a dues persones a l'Hostal del Fum (carretera de Montcada, 19), i lots de barretes energètiques i proteiques Finisher són les altres propostes que conformen el Gran Sorteig d'Estiu del Diari.

El mecanisme per participar en el sorteig és molt senzill. Des d'avui fins al dia de la rifa, el Diari anirà publicant diàriament a les seves pàgines la butlleta per participar-hi. Només cal omplir-la amb les dades personals i dipositar-la a l'urna instal·lada a les oficines del rotatiu (carrer del Puig Novell, 14) o enviar-la per correu. Com més butlletes es dipositin, més possibilitats d'obtenir premi.

El sorteig es realitzarà el 6 de juliol a la seu de Diari de Terrassa i s'acceptaran butlletes fins a les vuit del vespre del dia d'abans. Es portaran a terme sis sortejos, a raó d'un per a cadascun dels sis productes o propostes que s'ofereixen. Molta sort i a gaudir de l'estiu!