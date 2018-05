Incendio provocado en un almacén de neumáticos

Un incendio, se presume que intencionado, quemó el viernes por la noche un pequeño almacén de neumáticos ubicado en el sector de Can Carbonell, según la Policía Municipal. Las alertas llegaron a los servicios de emergencias a las diez de la noche. Cuatro unidades de Bombers de la Generalitat trabajaron en la extinción. No hubo heridos, por lo que el personal sanitario que acudió a la zona no debió intervenir. Los indicios encontrados apuntan a que el incendio fue intencionado.