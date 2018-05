Vestir les finestres a l'última moda

Primer triem els mobles, el color de les parets o de les portes i per últim ens decidim pel tipus de cortina que volem instal·lar en aquell espai de la llar. Les cortines solen ser el toc final de la decoració d´una estança però això no significa que perdin protagonisme. L´elecció pel tipus d´estil o de confecció vindrà imposada pel mobiliari i, al mateix temps, pel tipus d´ambient que desitgem crear en aquell espai.

Enrotllables, teles arrugades, plegables, tradicionals, estores, panells llisos, laminades... La varietat d´estils i tendències és immensa i s´adapta a tots els gustos i preferències. Actualment els diferents models combinen funcionalitat i estil per a fer una vida més confortable. A més, els fabricants aposten per solucions a mida amb tecnologia d´alta qualitat per a la gestió d´entrada de llum, no perdre la lluminositat i en canvi conservar la intimitat i la privacitat en aquella sala. Els estils són variats i van de les més clàssiques com el "visillo" a les confeccionades amb teixits tècnics, com el screen, polyscreen, o el panell japonès.

Terrassa compta amb una oferta de comerços especialitzats. Són experts en la confecció i instal·lació de cortines que aporten la millor solució per a cada cas. Confeccionen des de la cortina tradicional a mida, ja sigui frunzida, a taules, triple plec, ona perfecta, pinça americana, taula invertida€, per ajustar-la a cada tipus de decoració. També ofereixen un servei de confecció de cortina tècnica a mida : des d´enrotllables, fins a venecianes, estors o panell japonès, etc€ Disponibles en una ampli mostrari de teixits, colors, tonalitats i textures. També compten de tot el mostrari de teixits tècnics opacs i aïllants de la calor. A més, assessoren en el disseny i la cortina que necessita, personalitzada I adaptada a cada estil.