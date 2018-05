¿Cómo vería bautizar como 1-O el Passeig Comte d'Ègara?

La CUP propone que el Passeig del Comte d´Ègara sea rebautizado como Passeig de l´U d´octubre. La formación cree que la ciudad debe rendir homenaje "simbólico" a "uno de los días más importantes de la historia reciente de Catalunya" y para ello ha iniciado los trámites para la incorporación del 1-O al nomenclátor. La iniciativa sigue los pasos de municipios como Girona, que desde el 10 de mayo tiene una plaza que rinde homenaje al 1 de octubre de 2017, y Sant Cugat, cuyo pleno ha aprobado esta semana cambiar el nombre de la plaza del Rei. En Terrassa, la CUP ha escogido el Passeig del Comte d´Ègara al entender que el conde es "uno de los peores representantes de la vida terrassense". El partido recuerda que Alfons Sala i Argemí "colaboró con la dictadura de Primo de Ribera y fue un importante aliado de las facciones fascistas en Catalunya" durante los años 30 del pasado siglo. Tanto el nombre del paseo como el monumento "son simbología enaltecedora del fascismo", afirma la CUP, que el 8 de mayo elevó la propuesta a la Comissió Municipal del Nomenclàtor.

Josep Fernández Díaz

Jubilado, 74 años

"La propuesta de la CUP es coherente, me parece bien pero no siempre tienen razón. Cuando van al Parlament no son coherentes. Ellos siempre quieren tener la razón."

Joan Pérez Copons

Jubilado, 68 años

"La iniciativa me parece bien. El Passeig Comte d´Ègara representa una cosa de hace muchos años. Ahora, la situación política ha cambiado y no me parece mal renombrar calles. No sé si tiene que ser este u otro pero creo que es necesario tener un recuerdo de lo que pasó el 1 de octubre, y una calle con este nombre me parece bien. Los argumentos de la CUP con respecto al Conde de Ègara son ciertos, por lo que el cambio que proponen podría ser válido."

Juan Jiménez Hernández

Jubilado, 72 años

"Yo no cambiaría el nombre. Ya está bien como está. Me gusta más Passeig Comte d´Ègara que Passeig de l´U d´octubre. Nosotros nos sustentamos del pasado y si nos olvidamos del pasado, nos olvidamos de nuestra vida y nuestras reglas."



Antonio Torres Anguera

Jubilado, 70 años

"Hay cosas más importantes pero el 1 de octubre quedó muy marcado y en esta ocasión a lo mejor tienen razón. No comparto demasiado todo lo que dice la CUP pero el 1-o me quedó marcado. Yo a las cinco de la mañana ya estaba en el colegio defendiendo las urnas. Nos decían que venía la Guardia Civil, la red caía y de allí no se movía nadie. La gente demostró echarle narices al asunto. Si los de la CUP hubieran escogido otra calle también me hubiera parecido bien."

María Jesús Jiménez Ainse

Ama de casa, 53 años

"No me gustan esos cambios porque son cambios políticos y cuando entre otro tipo de gobierno en el ayuntamiento estarán en desacuerdo y volverán a intentar cambiar el nombre. Esto es un lío tanto para los vecinos como para Correos. Además, ¿qué pasa con toda la gente que no estaba de acuerdo con el 1 de octubre? Son cosas muy políticas. Hay gente que está de acuerdo con el 1-O pero también hay que respetar a los que no."

Encarnación González Gallardo

Jubilada, 66 años

"Cambiar los nombres de las calles es un lío para la gente. Yo llevo 60 años en Terrassa y a mi, a veces, aún me salen los nombres de antes. Hay algunos nombres actuales que no conozco. Por todo esto, creo que es una tontería lo de cambiar los nombres de las calles, como también lo es lo de quitar monumentos. Para mi, Passeig Comte d´Ègara es un nombre bonito."

Mari Carmen Trujillo Moreno

Ama de casa, 47 años

"No lo veo bien. Siempre ha tenido este nombre y no entiendo porque tendrían que rebautizarlo ahora y llamarlo Passeig de l´U d´octubre. Debería llamarse como siempre, Comte d´Ègara. Por norma general, los nombres de las calles de Terrassa me parecen bien. Si decidieran cambiar el nombre del Passeig, sería un inconveniente para los vecinos y para la gente de Correos. Además, creo que costaría acostumbrase al nuevo nombre. Sería un poco confuso."

Manel Carrasco Vázquez

Ventas, 55 años

"No hace mucho tiempo que vivo aquí y no conozco la historia del Comte d´Ègara pero escuchando los argumentos de la CUP, me parece bien esta propuesta de cambio. El 1-O fue una demostración de libertad, mientras que esta historia que explica la CUP sobre el Comte d´Ègara es una historia de represión. Es mejor cambiar hacia la libertad que virar hacia la represión. Si el cambio de nombre saliera adelante, al principio a lo mejor habría algunos problemillas administrativos pero hay muchas calles que han cambiado de nombre y la situación se ha acabado normalizando."

María Fernández Salmerón

Sin empleo, 34 años

"Si hay una razón válida, deberían rebautizar el Passeig. Si es solo por capricho, no. Escuchando los argumentos de la CUP, no vería mal el cambio de nombre. No se debería homenajear a nadie que haya colaborado con el movimiento fascista. Lo de cambiarlo concretamente por Passeig de l´U d´octubre no creo que sea muy importante pero si ellos lo creen oportuno, no lo veo mal. Me parece peor tener una calle con el nombre de alguien relacionado con el fascismo que que una calle se llame U d´octubre."

Montse Rubio Masero

Ilustradora, 43 años

"A mi me parece bien. El 1-O fue un día muy importante y reivindicativo y es mejor esto que el nombre de un conde. Veo bien que la CUP haya elegido esta calle en concreto para hacer el cambio. Por otro lado, creo que hay otras calles que también deberían cambiar de nombre como las dedicadas a sacerdotes o similares. Creo que se podrían actualizar y poner nombres de mujeres que hayan hecho cosas importantes."

Clara Castellar Elcacho

Administrativa, 49 años

"Todo lo que nos represente a nosotros y no a aquellos hechos antiguos que han sido perjudiciales para la ciudad y el país, me parece bien. Es difícil que la propuesta salga adelante. Si lo hace, supongo que habría un poco de lío pero sólo sería los primeros meses."

Carles Alòs Crespo

Administrativo, 45 años

"Es una opción. En los tiempos que estamos viviendo, me parecería bien. Sería una reivindicación más a favor del proyecto de futuro de una república catalana. Además, deberíamos retirar según que nombres del nomenclátor."