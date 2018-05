TeC pide difinir el uso de un gran solar en Can Palet

El grupo municipal de Terrassa en Comú (TeC) pedirá al gobierno socialista, que preside el alcalde Alfredo Vega, qué destino tiene un gran solar en la avenida Santa Eulàlia, en Can Palet, destinado a equipamiento público. Lo hará a través de una propuesta de resolución que presentará en el pleno de este mes de mayo. El portavoz de TeC, Xavier Matilla, considera que uno de los proyectos necesarios es ampliar el centro cívico Alcalde Morera, que se halla en la plaza de Can Palet, y que actualmente está colapasado. En su propuesta, TeC solicita que el gobierno municipal se reúna con las entidades del distrito III de Can Palet y Guadalhorce para conocer sus inquietudes.