Cs solicita extender el programa "Treball als barris"

El concejal del grupo municipal de Ciutadans (Cs), David Aguinaga, ha explicado hoy que quieren solicitar una ampliación del programa "Treball als barris" dirigido a los barrios donde hay más personas en situación de vulnerabilidad ocupacional. El programa se desarrolla en el distrito II y La Maurina y Cs quiere extenderlo a Can Parellada, Can Palet Ii, Guadalhorce, Sant Llorenç y Can Tusell. La petición se hará mediante una propuesta de resolución que presentarán al pleno de este mes de mayo. El grupo tiene previsto presentar una segunda relacionada con el mercadillo de los miércoles e insta a que se revisen las tasas que pagan los paradistas.