La policía encuentra 230 cajetillas de tabaco de contrabando en un coche

La Policía Municipal ha decomisado esta pasada madrugada 230 paquetes de tabaco de contrabando. Unos agentes que realizaban un control de seguridad ciudadana pararon un coche en el paseo del Vint-i-dos de Juliol, junto a la calle de Josep Trueta, a la una de la madrugada. Dentro iban cuatro individuos. Los guardias los cachearon. Registraron el vehículo y en el maletero hallaron un gran número de cajetillas de tabaco. El conductor no supo explicar la procedencia del género, ni su destino. Tampoco mostró factura alguna de la compra. Los paquetes no presentaban el sello del Impuesto sobre las Labores del Tabaco. El conductor tenía antecedentes por contrabando. Los policías decomisaron las cajetillas y cursaron una denuncia administrativa, pues el material no superaba los 15.000 euros. A un acompañante le incautaron "gran cantidad de dinero en metálico".