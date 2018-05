El Holi colorea a miles de personas

Quién, desconocedor del evento organizado por el grupo de batukadaTerrassamba, pasara el domingo por la mañana por el Parc de Vallparadís, bien podía imaginar haber sido transportado a la prehistoria, a otro planeta o, más adecuadamente, a algún lugar de la India. Tal era la profusión de personas ambadurnadas con los polvos de colores "gulal", algunas tanto como para darles un aspecto alienígena. Pero no. Era el festival Holi, que en su cuarta edición volvió a reunir miles de personas en esta celebración de la primavera.

La Carpa del Torrent de la Font d'en Sagrera fue el epicentro del evento, allí donde se sucedieron las actuaciones de grupos de danza de "bollywood", las sesiones de los dj's, y las tres "tiradas", en las que los organizadores llaman a lanzar colectivamente las bolsas de "gulal". El Holi es sobre todo una gran fiesta adolescente, y eran mayoría los grupos de esta franja de edad, sobre todo chicas, disfrutando de lo lindo con la metamorfosis estética y el ambiente. Pero también había familias enteras, incluso con bebés.

Entusiasmo hasta el final

Algunos asistentes ya se han hecho habituales del Holi. En cambio, para Sandra López y Sílvia Armengol, que acudían con sus hijos Biel, Jana y Júlia, de 5, 7 y 9 años, era el primer año. "Lo hemos sabido por nuestra hija adolescente. Y lo hemos pasado muy bien", nos comentaron. "Intentas no mancharte, pero te manchan. Y es chulo esto de quedarte todo de colores. Hemos comprado una bolsa para cada uno, y hemos estado media hora, para vivirlo ya es suficiente. "

La tirada de la una de la tarde se retrasó quince minutos, porque quedaban artistas y danzas, lo que motivó una sonora protesta del entusiasmo público. Cuando la cuenta atrás finalizó, hubo tanta explosión de nube de color como de júbilo, y los dj's Ennox comenzaron a hacer bailar a ritmo de "We will rock you" de Queen. Sobre las dos de la tarde comenzó a llover, pero, preguntado al público, éste pidió la última tirada, bajo agua pero tan exitosa y celebrada como las otras.