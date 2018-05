Fast food. Com serà el menjar ràpid de l'endemà

Hamburgueses o man- donguilles de cucs, gelats de brots verds i germinats, entrepans d´algues. Són alguns dels plats de "fast food", deliciosos, saludables i sostenibles amb el medi ambient que ens permeten endevinar com serà el me-nú del futur. Quin serà el menjar que consumirem en uns anys és el que està experimentant el laboratori Space10 i que ha recollit en aquest reportatge l´agència Efe.

Aquest centre d´investigació es dedica a generar idees per a la vida futura Des de la seva seu central a Copenhague (Dinamarca). Creat en col·laboració amb la gran marca de solucions per a la llar Ikea, funciona com a una entitat externa a aquesta multinacional sueca. El laboratori, que explora diferents camins per dissenyar una forma de vida millor, treballa, per exemple, en el disseny del menú del futur i ha "reimaginat" cinc plats clàssics del menjar ràpid tradicional per fer-los més deliciosos i adequar-los als gustos dels consumidors del futur.

Acabat de sortir de la cuina de proves d´Space 10, aquest menú no deixa de ser un assaig i els seus creadors asseguren que de moment no hi ha plans d´incorporar-lo a l´oferta gastronòmica d´Ikea. No obstant això, alguns ingredients d´aquests plats ja estan presents en menús per a vegetarians, com per exemple les hamburgueses a base de plantes. D´altres, com els insectes, que "contenen més proteïnes i menys greixos que les carns tradicionals", segons Simon Caspersen, director de comunicacions d´aquest laboratori, els consumeixen diferents cultures en moltes parts del món.

Noves formes de cuinar

El menú de menjar ràpid del futur és un projecte que Space 10 té en marxa fa temps i que es denomina "Local food". Es dedica a explorar noves formes, imaginatives i sostenibles de produir, cultivar i distribuir aliments saludables en el cor de les ciutats.

Fa dos anys Space10 va presentar la "mandonguilla de l´endemà", un replantejament visual de la famosa mandonguilla d´Ikea, utilitzant ingredients alternatius com insectes, algues i carn conreada en un laboratori. Amb tot, aquesta recepta és només un experiment i no està a cap menú de cap restaurant. A partir d´aquest assaig han sorgit d´altres plats que mostren el tipus de menjar que podríem consumir en un futur no molt llunyà.

En tot moment aquest laboratori treballa per a que els plats no només siguin saludables o respectuosos amb el medi ambient sinó que també han de ser deliciosos. "Per tal que la gent canviï d´opinió sobre els aliments i provi nous ingredients no n´hi ha prou amb apel·lar simplement al seu intel·lecte, perquè a més a més el repte és el d´excitar les seves papil·les gustatives", descriu el responsable de comunicació del laboratori d´experimentació d´Ikea.

Simon Caspersen explica que també estan treballant per a que aquests plats del futur llueixin més, tinguin més bon sabor i siguin més bons per a la gent i per al planeta . I els primers resultats d´aquesta iniciativa que interpreta i és "juganera amb els aliments" comença a tenir bons resultats perquè és un menjar que agrada a la majoria dels comensals que han pogut degustar-los. Bon profit!