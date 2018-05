¿Qué le parece la investidura de Quim Torra?

El Parlament de Catalunya invistió el pasado lunes, en segunda votación y por mayoría simple, a Quim Torra como presidente de la Generalitat, gracias a los 66 votos a favor de JxCat y ERC y las cuatro abstenciones de la CUP. La investidura se produjo 199 días después de la destitución del Govern de Carles Puigdemont. Torra, que recibió los 65 votos en contra de C´s, PSC, Catalunya en Comú-Podem y PPC, toma el relevo de Puigdemont, tras los intentos fallidos de investir de nuevo al expresident, a Jordi Sànchez y a Jordi Turull. El acto de toma de posesión del 131º president de la Generalitat, que se llevó a cabo el jueves, fue distinto a lo que había sido desde la restauración de la institución. Fue un acto sobrio, austero, sin invitados (sólo algunos familiares) ni representantes del Gobierno español y que duró apenas tres minutos. El nuevo president repitió la fórmula que usó su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, quien en el año 2016 evitó cualquier tipo de referencia a la Constitución española y al Rey. Además, Torra declinó colgarse el medallón presidencial.

Isidre Ballbè Vellera

Jubilado, 64 años

"A mi me parece bien. Que pongan a quien quieran pero que hagan algo de una vez por todas. Creo que Torra puede ser un buen presidente. No lo sabemos, lo veremos con el tiempo. Está bien que la CUP se abstuviera y permitiera la investidura de un presidente y la formación de gobierno aunque a veces no me convence lo que hace la CUP. Pienso que la presidencia será compartida entre Torra y Puigdemont."

Pau Canó Ribé

Estudiante de Ingeniería Informática, 20 años

"Creo que se acentuará la rivalidad entre Catalunya y el resto España ya que es una persona que critica a España por el simple hecho de ser España. Considero que es una persona muy supremacista y muy de derechas. Creo que la CUP debería haber votado en contra porque Torra no es una persona que cumpla con sus estándares pero si lo hicieron para evitar unas segundas elecciones, lo puedo entender. Pienso que Torra será un títere y todo lo dictará Puigdemont."

Pere Claveria Vilar

Administrativo, 57 años

"A mi me parece bien. Podía ser presidente y lo han escogido. Me parece perfecto. Yo sí creo que ejercerá como un auténtico presidente. Pero personalmente, creo que con el acto de toma de posesión se pasaron. No hacía falta tanta austeridad."

Roser Ubric Porcel

Prejubilada, 62 años

"Pienso que había que encontrar una salida a esta situación. Creo que está bien que Torra sea presidente aunque no lo conozco demasiado. Creo que las decisiones de presidencia serán consensuadas entre él y Puigdemont. Respecto al acto de toma de posesión no tengo una opinión clara."

Josefina Casafont Picas

Sin empleo, 59 años

"No tengo ninguna opinión formada. A ver si lo ponemos todo en marcha y podemos ir hacia adelante y hacer república de una vez por todas. Estábamos en un punto en el que había que encontrar una salida. Creo que ya era hora que tuviéramos presidente. No sé si Torra actuará como un auténtico presidente o si lo hará bajo las órdenes de Puigdemont. Me parece más probable lo segundo pero habrá que verlo. Ha sido una investidura excepcional, por lo que me parece bien que el acto de toma de posesión también lo fuera."

Jesús Manchado Navarro

Transportista, 49 años

"Muy mal. Es un xenófobo y un malhablado. No me gusta. No es un presidente para todos los catalanes. Ha sido investido a su manera. Ha sido nombrado a dedo por Puigdemont, como ya lo hizo Mas con Puigdemont. A mi modo de ver, no es muy democrático. Creo que será un títere. Él ya ha dicho que su presidente es Puigdemont, por lo que a mi entender no tenemos presidente ahora mismo."

Pepe Ruiz Pérez

Jubilado, 64 años

"Creo que es una persona bastante desconocida por el público y tiene que demostrar que sirve para ser el presidente de la Generalitat. Esperaremos a ver qué pasa. Yo creo que está pactado y que tanto Torra como Puigdemont tendrán mucho qué decir."

Gabriela Rodríguez Tomás

Jubilada, 69 años

"Yo estoy muy contenta. Creo que será un buen presidente. Me hubiera gustado que el presidente fuera Puigdemont. Aún tengo ganas que lo sea. Pero como de momento no lo puede ser, me parece bien que lo sea Torra. Creo que será una presidencia temporal. El acto de toma de posesión fue triste pero creo que fue correcto. Tenemos presos políticos y gente al extranjero, y estamos amenazados otra vez con el 155 y el jueves no era un día de celebración."

Núria Trullàs Fabà

Diseñadora gráfica, 34 años

"Me parece bien. Parece una persona muy sensata. Espero que todo vaya hacia adelante. Yo creo que ejercerá de presidente, como cualquier otro que lo ha sido. No obstante, el acto de toma de posesión me pareció una falta de respeto. Creo que debería haber sido como con los demás presidentes de la Generalitat."

Quim Perera Servando

Jubilado, 61 años

"No lo conozco. Cuando lo escucho me gusta lo que dice pero creo que no iremos por el buen camino haciendo lo que él dice. Se están metiendo en un camino sin mucha salida. Yo creo que la gente, cuando coge el poder no lo deja, por lo que Puigdemont se puede llevar una sorpresa con él. Lo del acto de toma de posesión me trae sin cuidado. Me parece muy infantil fijarse en si se colgó el medallón o no, si montó un sarao o bailó una sevillana. Creo que hay cosas mucho más importantes."

Pedro Vilches Luna

Prejubilado, 62 años

"Mal. No lo ha elegido el pueblo de Catalunya. Ha sido puesto a dedo por Puigdemont. Hubiera sido mejor celebrar elecciones otra vez. Yo no creo que represente a todos los catalanes aunque él diga que va ser el presidente de todos. Además, creo que actuará bajo las órdenes de Puigdemont. No lo veo bien pero lo respeto."

Montse Sallès Utiel

Administrativa, 52 años

"El estado español convocó unas elecciones. Nadie puso ningún impedimento a ningún candidato. El que tenía más apoyos para ser presidente era Puigdemont. Por eso creo que el presidente debería ser Puigdemont. Quim Torra también me gusta porque es independentista y le veo con mucha fuerza. Aún así, creo que será algo transitorio."