Lourdes Ciuró: "Los presupuestos del PP y Ciutadans son esteriles para Terrassa y Catalunya"

La diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró criticó ayer en Terrassa la propuesta de Presupuestos Generales del Gobierno del PP y los tachó de "estériles para Terrassa y para Catalunya". La formación, que presentará 880 enmiendas a las cuentas del Estado, denuncia que las obras del tramo del IV Cinturó entre Olesa y Viladecavalls se han ralentizado porque el Ministerio de Fomento "de cada 4 años, uno no invierte". Las partidas presupuestarias para la infraestructura no se han modificado, explica Ciuró, pero "hay un retraso en el ritmo de ejecución" porque "se acaba invirtiendo el 7% de lo presupuestado". Si Fomento no intensifica el ritmo de la obra, el tramo no estará listo antes de 2020.