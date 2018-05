La pasta, més enllà del blat

El blat és un dels cereals més universals que tenim de la gastronomia europea. Sense cap dubte és el més utilitzat per a l´elaboració del pa o de la pasta. No obstant això, tot i ser molt nutritiu en el seu consum hi ha excepcions. És un dels aliments prohibits per a les persones amb celiaquia o intoleràncies que, per combatre la seva malaltia, han d´evitar el consum de gluten, una proteïna present en aquest cereal.

Sigui per problemes d´ingesta o per la recerca d´aliments alternatius el mercat actual s´està omplint de bons substituts del blat. Es tracta d´altres tipus de farines que ens obren un ventall de sabors, textures i qualitats alimentàries.

Una gran varietat

Cada cop és més freqüent veure a les botigues d´alimentació pastes que ja no porten en la seva composició farina de blat. Parlem de l´espelta, el kamut, el blat sarraí o la quinoa. Es troben en gra o en altres versions de producte: espaguetis, macarrons, espirals, (en italià penne, farfalle, fusilli, pappardelle i d´altres moltes.)

L´espelta és un d´aquells cereals que primer va ser molt consumits però amb els segles va caure en l´oblit en aparèixer el blat comú. De fet, l´espelta és una subespècie de la família del blat que en els darrers anys ha tornat a fer-se un lloc especial al mercat i al rebost, gràcies a les seves qualitats nutricionals.

Aquest cereal, amb milers d´anys d´antiguitat i que en l´edat mitjana es reservava a les classes més adinerades aporta més quantitat de carbohidrats, fibra, proteïnes i vitamines B que el blat tradicional. A més, conté els vuit aminoàcids essencials i és ric en fibra i en àcid silícic. No obstant això, conté gluten i per tant no està indicat per a celíacs. Amb un sabor lleugerament dolç, la pasta d´espelta combina a la perfecció amb receptes elaborades amb albergínia, carxofes, escopinyes o gambes.

Un altre tipus de blat que torna a estar de moda per la riquesa dels seus nutrients és el kamut. Una varietat que es conreava a l´antic Egipte. Més saborós que el blat, té més proporció d´aigua i més minerals i el seu sabor és lleugerament dolç, com l´espelta.

Si el comparem amb el blat tradicional el kamut aporta més proteïnes, a més de vitamines B i E, magnesi, ferro, fòsfor i potassi. També té seleni, d´efecte antioxidant. Amb tot, conté gluten.