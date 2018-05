¿Suele tomar parte en la Fira Modernista?

Terrassa recuerda este fin de semana la vida de los egarenses que vivieron en la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX. La decimosexta edición de la Fira Modernista cuenta con un programa compuesto por más de 300 actividades pensadas para todos los públicos. La feria, dedicada este año a la gastronomía, se desarrolla desde ayer por la tarde y hasta mañana en varios puntos del centro de la ciudad. Se trata de un acontecimiento que suscita buenas sensaciones entre los ciudadanos, que sobre todo destacan el ambiente que durante estos días se respira en las calles de Terrassa. Aunque los vestidos de época son uno de los elementos característicos de esta fiesta, la mayoría de los entrevistados esta semana prefieren observarlos antes que lucirlos. La Fira Modernista se ha consolidado como la segunda gran fiesta de Terrassa, después de la Festa Major. Desde el año 2007 está declarada por la Generalitat de Catalunya como fiesta local de interés turístico. Muchos de los entrevistados aseguran que saldrán a disfrutar de algunas de las numerosas propuestas.

Loli Santiago Casado

Ama de casa, 49 años

"Iré a pasear y a ver el ambiente. Yo voy a clases de costura y tengo compañeras que se han hecho unos vestidos de época muy bonitos. Yo no he tenido tiempo para hacerlo ya que son muy elaborados. Es una tradición muy bonita de Terrassa. A mi me gusta mucho. Me parece muy bien que esta edición esté dedicada a la cocina modernista, no se tienen que perder las buenas costumbres."

Maria Teresa Rovira Serra

Jubilada, 67 años

"Es una cosa que empezó con poquitas actividades y ha ido creciendo año tras año. Creo que es algo muy bonito. Viene mucha gente de fuera. Es una feria conocida más allá de la ciudad. Es un fin de semana en el que salimos mucho a la calle. A veces, vienen incluso amigos. Yo no me visto nunca de época pero me gusta mucho ver a la gente que sí que lo hace. Hay vestidos que son una auténtica maravilla."

Àngels Vilalta Casas

Ama de casa, 54 años

"Bajamos cada año a dar una vuelta y a ver el ambiente. Es interesante. Cada vez hay más gente y más actividades. Está muy bien que esta edición gire entorno a la gastronomía de aquella época. Es interesante conocer que comían los egarenses a finales del siglo XIX y principios del XX."

Joaquim Gallego Martín

Turismo, 58 años

"La Fira Modernista es lo mejor que ha hecho Terrassa en mucho tiempo. Le da una identidad. Hay mucha gente que se viste de época. Además, permite recordar el pasado industrial de la ciudad. Por eso me gusta. El turismo y la gastronomía van de la mano, por lo que me parece bien que esta edición esté dedicada a la cocina modernista."

Mercè Puig Trepat

Monitora de comedor y pintora, 60 años

"Es una feria que me encanta. Unos cuantos años me he vestido de época porque soy socia de Amics de les Arts y montábamos una parada. El vestido me lo hacía yo misma, con mi hermana. El año pasado fue mi cumpleaños durante la Fira Modernista y mis dos hermanas mayores hicieron vestidos para las seis hermanas que somos. Nos lo pasamos muy bien."

Manel Guil Abad

Jubilado, 66 años

"La Fira Modernista está muy bien pero yo sólo salgo a ver el ambiente. Está muy bien que la edición de este año gire entorno a la gastronomía. Mi hermano y mi cuñada siempre se visten de época. Él suele ir de obrero y ella de burguesa."

Ancarna Aguilar Vargas

Artesana y diseñadora, 53 años

"A mi, me gusta mucho. El arte modernista me encanta. Como artesana, he participado dos años en la feria montando parada. Antes tenía una tienda y me vestía de época con una compañera. Los vestidos los hacíamos nosotras. Ahora, aunque vivo en Vacarisses, siempre vengo. Me gusta mucho ver el ambiente, la gente vestida de época..."

Manel Báez Yáñez

Profesor, 33 años

"Yo no la visito demasiado. Creo que se tendría que hacer más difusión. Llega un poco de sopetón. Sin embargo, el modernismo en Catalunya fue un movimiento muy importante y está bien que se dé una visión histórica, cultural, artística y arquitectónica de la ciudad. Me parece bien que la edición de este año esté dedicada la cocina de la época. Es una forma de alejarse del modernismo sólo como arquitectura."

Pilar Pascual Ibáñez

Jubilada, 57 años

"A mi, la Fira Modernista me gusta muchísimo. He participado activamente algunos años, cuando con el Suri hacíamos un taller de pintura para niños en la Masia Freixa. Mi hija también participa activamente. Monta una parada de setas. Antes siempre me vestía de época. Ahora, sólo hago vestidos para mis nietas. Me parece muy bien que este año la feria gire entorno a la cocina. Es una forma de recuperar la gastronomía de aquella época, que se ha ido perdiendo."

Anne Serre Gauci

Ama de casa, 55 años

"Es una feria que me encanta. Siempre me quedo en la ciudad para poder disfrutar de esta fiesta. Es una forma de volver al pasado y para mi, que no soy de Terrassa, es una forma de conocer mejor cómo fue la ciudad en su momento. Suelo salir a ver el ambiente y las actividades que más me interesan. Lo que más me gusta es la ambientación, la vestimenta y poder visitar edificios que el resto del año están cerrados al público."

Rosa Torres Miralles

Coordinadora de planta del Hospital de Granollers, 47 años

"La Fira Modernista de Terrassa está muy bien, incluso también para los niños. Yo vengo de vez en cuando. Cuando estamos aquí el fin de semana, intentamos pasar por Terrassa si no llueve."

Rafael Casals Cienfuegos-Jovellanos

Jubilado, 72 años

"La Fira Modernista es un gran invento para promocionar la ciudad. Es como una fiesta mayor avanzada. Yo acostumbro a escoger algunas actividades porque es imposible verlas todas. Me parece bien que la edición de este año esté dedicada a la gastronomía de finales del siglo XIX y principios del XX."