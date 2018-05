Nueva sesión del tercer Ciclo de Cine Solidario La Causa

El próximo lunes 14 de mayo, a las nueve de la noche en el Cinema Catalunya de Terrassa, se celebrará la tercera sesión del III Ciclo de Cine Solidario,"Recuperar la alegría" organizado por la Asociación egarense Causa Nostrae Laetitiae, conocida también como La Causa. En esta sesión se proyectará la película "Requisitos para ser una persona normal" ópera prima de la actriz y directora catalana Leticia Dolera.

La película presenta a Maria de las Montañas, una joven que esta en la treintena y que, durante una entrevista de trabajo, tiene que explicar si se considera una persona normal y cuáles son los requisitos para serlo. La protagonista se da cuenta que no cumple ningún requisito: no tiene trabajo, no tiene casa propia, no tiene pareja...

Esta iniciativa forma parte de los actos organizados por la asociación egarense con el objetivo de "contagiar alegría", a través de actividades abiertas al público con el fin de pasar un buen rato.